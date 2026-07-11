به گزارش خدرنگار مهر، چهاردمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که از روز جمعه همزمان در دو بخش مردان و زنان هانگژو آغاز شد، امروز (شنبه ۲۰ تیر) وارد روز دوم شد. در چارچوب این روز از مسابقات سه دیدار برگزار شد که طی آن در بخش زنان تیم های برزیل و تایلند به ترتیب برابر ایتالیا و فرانسه به برتری ۳ بر صفر و ۳ بر یک دست یافتند و در بخش مردان هم عراق با نتیجه ۳ بر صفر از سد کرواسی گذشت.

بعد از برگزاری این دیدارها، سایر دیدارهای روز دوم مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان به دلیل شرایط جوی لغو و به زمان دیگری موکول شد. بدین ترتیب امروز ملی پوشان والیبال نشسته مردان و زنان ایران دیدارهای خود را برگزار نمی کنند.

دیدار امروز تیم ملی والیبال نشسته زنان برابر کنیا و تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران برابر بوسنی برگزار نخواهد شد.



وقوع طوفانی سنگین به نام «باوی» در فاصله ۴۰۰ کیلومتری هانگژو بوده وپیش بینی رسیدن این طوفان به شهر هانگژو در زمان ظهر به وقت محلی، باعث شد تا با توصیه دولت چین، دیدارهای ساعت ۱۱ به بعد (به وقت محلی) لغو شود. به همین دلیل دیدار ساعت ۹ صبح تیم ملی والیبال نشسته زنان برابر کنیا و دیدار ساعت ۱۴:۳۰ تیم ملی والیبال نشسته مردان برابر بوسنی لغو شد.

خطر طوفان به حدی است که برگزار کنندگان مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان از تیم‌ها و همراهان شرکت کننده در این رقابت ها درخواست داشتند که به هیچ وجه هتل محل استقرار را ترک نکنند و تا اطلاع ثانوی در هتل حضور داشته باشند.