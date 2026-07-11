به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی امیرفخریان با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با مدیران وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان گفت: ظرفیت‌های همکاری دو کشور در حوزه‌های تولید نهال، اصلاح نژاد دام، داروهای دامپزشکی، شیلات، صنایع تبدیلی، آبیاری نوین، مکانیزاسیون و سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی بررسی و بر استمرار رایزنی‌های کارشناسی تأکید شد.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش کشاورزی تاجیکستان در حوزه‌هایی نظیر تولید نهال، اصلاح نژاد دام، توسعه صنایع وابسته، افزایش بهره‌وری منابع آب و نوسازی فناوری‌های تولید، نیازهای قابل توجهی دارد که با توانمندی‌های فنی و تخصصی شرکت‌های ایرانی هم‌پوشانی دارد.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش بیان کرد: توسعه همکاری در زمینه تولید نهال، دامداری صنعتی، اصلاح نژاد دام، تولید داروهای دامپزشکی و سرمایه‌گذاری در اراضی کشاورزی، از مهم‌ترین محورهای مورد بحث میان دو طرف بود.

امیرفخریان با بیان اینکه وزارت کشاورزی تاجیکستان از گسترش همکاری با شرکت‌های توانمند خارجی استقبال می‌کند، گفت: استمرار گفتگوهای کارشناسی، تبادل اطلاعات فنی، معرفی ظرفیت‌های بخش خصوصی و برگزاری نشست‌های تخصصی، زمینه شناسایی پروژه‌های مشترک و توسعه همکاری‌های بلندمدت را فراهم می‌کند.

او همچنین تهیه و انتشار کتابچه‌ای به زبان‌های روسی و تاجیکی برای معرفی شرکت‌ها، تشکل‌ها و توانمندی‌های بخش کشاورزی ایران را اقدامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های کشور و تسهیل همکاری‌های تجاری میان ایران و تاجیکستان دانست.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان تأکید کرد: مباحث مطرح‌شده در این نشست‌ها در چارچوب شناسایی ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور انجام شده و اجرای هرگونه همکاری یا سرمایه‌گذاری، منوط به انجام بررسی‌های فنی، اقتصادی، حقوقی و طی مراحل قانونی خواهد بود.