زارع: قطعه دوم محور «لاور شرقی - دشت پلنگ» افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع روز چهارشنبه با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر، فرماندار شهرستان دشتی و جمعی از مدیران کل اجرایی استان، ضمن بازدید میدانی از پروژه روکش آسفالت قطعه دوم محور «لاور شرقی - دشت پلنگ»، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح را مورد ارزیابی قرار داد.

استاندار بوشهر در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های مواصلاتی در مناطق روستایی و عشایری، اظهار داشت: این پروژه به طول ۶ کیلومتر با هدف ارتقای ایمنی تردد و تسهیل در عبور و مرور اهالی منطقه در حال اجراست که با تلاش تیم‌های اجرایی، روند پیشرفت آن مطلوب ارزیابی می‌شود.

زارع در خصوص تأمین منابع مالی این طرح افزود: اعتبار اولیه برای اجرای این پروژه ۱۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با توجه به حجم عملیات اجرایی و افزایش کیفیت زیرساخت‌ها، این مبلغ به ۲۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر کیفیت پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و تلاش دست‌اندرکاران، این قطعه از محور «لاور شرقی - دشت پلنگ» در هفته دولت سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری نهایی خواهد رسید تا مردم منطقه از مزایای آن بهره‌مند شوند.