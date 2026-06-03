پایگاه امداد و نجات «قطار زرشک» شاهرود کلنگ زنی شد

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم کلنگ زنی پایگاه امداد و نجات قطار زرشک در شاهرود خبر داد و افزود: هدف از ساخت این پایگاه تقویت ایمنی جاده ای و کاهش حوادث است.

وی این پروژه را گامی مهم برای تقویت زیرساخت های امداد و نجات منطقه دانست و ادامه داد: با توجه به حادثه خیر بودن محور این اقدام نوعی پاسخگویی به نیاز منطقه است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان استقرار این پایگاه را با توجه به نزدیک بودن کوهستان شاهوار و حوادث مرتبط با کوه موثر در نجات کوهنوردان دانست و تصریح کرد: خودرو امدادی آرگو نیز به شاهرود منتقل شده تا در مناطق صعب العبور جنگل ابر و برف گیر نجات بخش مردم باشد.

درخشان به موضوع هزینه های ساخت مجموعه نیز اشاره داشت و ادامه داد: ۲۴ میلیارد تومان برای ساخت این مجموعه اعتبار صرف خواهد شد.

وی توضیح داد: تکمیل این مرکز سومین پایگاهی خواهد بود که به چرخه امداد رسانی شاهرود اضافه خواهد شد که پس از ساخت تجهیزات کامل امدادی و آمبولانس اختصاصی نیز به این مجموعه تعلق می گیرد.