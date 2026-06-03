در نشست عصائب اهل الحق و کتائب امام علی (ع) با الزیدی چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امروز چهارشنبه میزبان هیئتهایی از جنبش عصائب اهل الحق و کتائب امام علی (ع) بود.
نخستوزیر عراق در این دیدار از موضع مسئولانه شیخ قیس الخزعلی و سید شبل الزیدی قدردانی کرد و نقش آنان را در تقویت روند دولتسازی از طریق پایبندی به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی و حمایت از سیاستهای دولت و برنامه وزارتی آن در زمینه انحصار سلاح و قرار گرفتن تمامی نیروها تحت فرماندهی دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح، ستود.
وی تاکید کرد: عراق امروز در سایه دستاوردهای مهم امنیتی وارد مرحلهای تازه شده است که با تحقق ثبات امنیتی، زمینه را برای بازسازی، آبادانی و توسعه فراگیر فراهم کرده و نیازمند همکاری و مشارکت همه عراقیها برای پیشرفت کشور و تقویت نهادهای دولتی است.
نخستوزیر همچنین از فداکاریهای نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی عراق در مقابله با چالشهایی که موجودیت کشور عراق را تهدید میکرد تقدیر کرد و گفت حشد شعبی یکی از عوامل اصلی تحقق ثبات امنیتی بوده است. به گفته او، اعضای این نیرو اکنون در کنار سایر نهادهای دولتی، یکی از ارکان اصلی روند سازندگی و توسعه کشور به شمار میروند.
در پایان این دیدار، تصمیم گرفته شد کمیتهای مشترک تشکیل شود تا طی دو روز آینده سازوکارهای مناسب برای اجرای روند جدایی تشکیلاتی از حشد شعبی و انحصار سلاح در دست دولت را تدوین کند.
این اقدامات قرار است در چارچوب قانون اساسی و قوانین عراق انجام شود و به تقویت اقتدار دولت، حمایت از امنیت و ثبات کشور و تحکیم پروژه دولت قدرتمند عراق که بتواند خواستههای شهروندان خود را برآورده سازد، کمک کند.
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