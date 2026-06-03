به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه‌ها با شعار «غدیر؛ میثاق امت با ولایت» و با هدف ترویج فرهنگ غدیر و ایجاد فضایی شاد و معنوی در خوزستان با مشارکت گروه‌های مردمی و دستگاه‌های فرهنگی تدارک دیده شده است.

در این جشن‌ها مواکب پذیرایی، اجرای گروه‌های سرود، نورافشانی، حضور هنرمندان و ورزشکاران مطرح کشوری و استانی و همچنین برنامه‌های متنوع آیینی برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش، در اهواز جشن بزرگ خانوادگی غدیر روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۲۰:۳۰ در اتوبان بهبهانی برگزار می‌شود و اجرای ایران سرود ۵ نیز در این برنامه در نظر گرفته شده است.

این مراسم در هفتکل چهارشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۲۱ در پارک ۷ تیر، در شهرستان کارون پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۷:۳۰ صبح از اسلام‌آباد به سمت میدان امام علی (ع) خزامی، در باغملک پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ در میدان مرکزی خیابان فرهنگ و در شوش دانیال چهارشنبه ساعت ۲۱ در میدان بسیج برگزار می‌شود.

همچنین شوشتر پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۲۲ تا ۲۴ در میدان ۱۷ شهریور، بهبهان چهارشنبه از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در میدان بانک ملی بعد از اداره دارایی، ویس پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۸ صبح از حسینیه امیرالمؤمنین (ع) به سمت میدان امام علی (ع)، بندر امام خمینی (ره) چهارشنبه ساعت ۲۰:۳۰ در بلوار آیت‌الله امام خمینی (ره) و پارک شهر، مسجدسلیمان پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۹:۴۵ در مسجد امام حسین (ع) سرکوره‌ها، ایذه چهارشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۲۱ در چهارراه امام خمینی (ره)، خرمشهر پنجشنبه ساعت ۲۰:۳۰ در مسجد جامع، حمیدیه چهارشنبه ساعت ۲۰:۳۰ در خیابان رئیسی و سوسنگرد چهارشنبه ۱۳ خرداد از ساعت ۱۸ تا ۲۳ میزبان جشن‌های غدیر خواهند بود.

برگزاری این آیین‌ها در شهرستان‌های مختلف خوزستان جلوه‌ای از ارادت مردم این استان به اهل‌بیت (ع) و عید بزرگ ولایت را به نمایش می‌گذارد.