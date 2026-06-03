خبرگزاری مهر- گروه استانها: عید سعید غدیر در سالهای اخیر به یکی از بزرگترین رویدادهای مردمی و فرهنگی خرمآباد تبدیل شده است؛ رویدادی که هر سال با حضور گسترده شهروندان، هیئتهای مذهبی، مواکب و گروههای مردمی در قالب برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود.
مهمانی بزرگ غدیر در مرکز لرستان نیز طی سالهای گذشته توانسته بود با گردهم آوردن اقشار مختلف مردم در یک مسیر چند کیلومتری، جلوهای از وحدت، نشاط اجتماعی و ارادت مردم به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را به نمایش بگذارد.
با این حال، شرایط خاص امسال و ضرورت حفظ و تقویت اجتماعات مردمی شکل گرفته در سطح شهر، موجب شده است برگزارکنندگان جشنهای غدیر رویکرد متفاوتی را برای برگزاری این مناسبت بزرگ دینی در پیش بگیرند.
بر این اساس، به جای تمرکز برنامهها در یک نقطه، جشنهای عید غدیر در چندین محور شهری و در مجاورت محلهای تجمع مردمی برگزار خواهد شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که عید غدیر امسال با سالروز ارتحال امام خمینی (ره) و همچنین ایام گرامیداشت شهدای جنگ رمضان تقارن یافته و همین مسئله اهمیت برگزاری برنامههایی همراه با بصیرت، معرفتافزایی و انسجام اجتماعی را دوچندان کرده است.
در همین راستا، مسلم رضاییپور، دبیر ستاد مردمی عید غدیر خرمآباد، در گفتوگو با خبرنگار مهر از جزئیات برنامههای پیشبینی شده برای این مناسبت سخن گفته و بر تلاش برای برگزاری باشکوه جشنهای مردمی غدیر در نقاط مختلف شهر تأکید کرده است.
غدیر امسال با رویکردی متفاوت برگزار میشود
مسلم رضاییپور با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای بزرگداشت عید غدیر در سطح شهرستان خرمآباد اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و تدابیر اتخاذ شده، برنامههای عید غدیر امسال نسبت به سالهای گذشته با تغییراتی همراه خواهد بود و مراسمها به صورت گسترده در نقاط مختلف شهر برگزار میشود.
وی افزود: هدف اصلی این رویکرد، حفظ نشاط اجتماعی، تقویت حضور مردمی و استفاده از ظرفیت تجمعات مردمی موجود در سطح شهر برای ترویج فرهنگ ولایت و معارف غدیر است.
عبور از مدل متمرکز به جشنهای محلهمحور
با توجه به شرایط خاص موجود و همچنین ضرورت حفظ و استمرار اجتماعات مردمی، تصمیم گرفته شد برنامههای غدیر در چند محور اصلی شهر برگزار شود
دبیر ستاد مردمی عید غدیر خرمآباد با اشاره به تجربه سالهای گذشته گفت: در سنوات قبل جشنهای عید غدیر در قالب مهمانی بزرگ سه کیلومتری در بلوار شورا و در مسیر مزین به نام شهید سیدنورخدا موسوی برگزار میشد و مردم از اقشار مختلف در این برنامه حضور پیدا میکردند.
وی ادامه داد: امسال با توجه به شرایط خاص موجود و همچنین ضرورت حفظ و استمرار اجتماعات مردمی، تصمیم گرفته شد برنامههای غدیر به جای تمرکز در یک نقطه، در چند محور اصلی شهر برگزار شود تا امکان حضور آسانتر و گستردهتر مردم فراهم شود.
پیوند جشن غدیر با اجتماعات مردمی شهر
رضاییپور با تأکید بر نقش مردم در برگزاری جشنهای غدیر تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای برنامههای امسال، برگزاری مراسم در مجاورت جایگاههای مردمی و محلهای تجمع شهروندان است؛ چراکه معتقدیم غدیر یک عید مردمی است و هرچه ارتباط آن با بدنه اجتماعی جامعه بیشتر باشد، اثرگذاری آن نیز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در شرایطی که مردم در صحنه حضور دارند و پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند، جشن ولایت نیز باید در متن همین حضور مردمی برگزار شود و به تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی کمک کند.
۶ محور اصلی برای جشن ولایت در خرمآباد
دبیر ستاد مردمی عید غدیر خرمآباد با اشاره به محلهای پیشبینی شده برای برگزاری مراسم گفت: بر اساس برنامهریزی انجام شده، جشنهای عید غدیر در شش محور اصلی شهر شامل جایگاه بعثت در خیابان انقلاب، میدان امام حسین (ع)، میدان امام خمینی (ره)، پارک چهارباغ، میدان اسدآبادی و میدان بزرگ پشت بازار برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در هر یک از این محورها برنامههای فرهنگی، مذهبی و مردمی متناسب با فضای عید غدیر پیشبینی شده و تلاش میشود زمینه حضور گسترده خانوادهها و اقشار مختلف مردم فراهم شود.
غدیر؛ فرصتی برای معرفتافزایی و تجدید بیعت با ولایت
رضاییپور با اشاره به تقارن عید غدیر با برخی مناسبتهای مهم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: امسال عید غدیر در فضایی برگزار میشود که یاد و خاطره امام خمینی (ره)، رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان نیز در ذهن مردم زنده است و همین موضوع بر اهمیت برنامههای فرهنگی و معرفتی این ایام افزوده است.
وی گفت: تلاش ما این است که جشنهای غدیر علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، بستری برای تبیین پیام ولایت، آشنایی بیشتر نسل جوان با معارف علوی و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی باشد.
جشن ولایت در متن زندگی مردم
دبیر ستاد مردمی عید غدیر خرمآباد در پایان اظهار امیدواری کرد با مشارکت هیئتهای مذهبی، مواکب، گروههای مردمی و شهروندان، جشنهای عید غدیر امسال در سطح شهر خرمآباد با شکوه و معنویت خاصی برگزار شود.
وی افزود: هدف نهایی این است که پیام غدیر در متن زندگی مردم جاری شود و این عید بزرگ اسلامی به فرصتی برای تقویت همبستگی، معرفت دینی و فرهنگ ولایت در جامعه تبدیل شود.
نظر شما