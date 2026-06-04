دعوت ورزشکار هرمزگانی از مردم برای حضور در مهمانی بزرگ غدیر

زهرا جامعی، ورزشکار و مربی فعال تکواندو، ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این روز را فرصتی بی‌نظیر برای تجدید میثاق با آرمان‌های ولایت و همدلی بیشتر میان اقشار مختلف جامعه دانست.

جامعی تأکید کرد: عید غدیر، عید ولایت و وحدت است. در سایه ولایت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و رهبری فرزانه انقلاب اسلامی است که پرچم این کشور را در جهان بالا می‌بریم و این مسیر سرانجام به دست پرتوان صاحب‌الزمان (عج) خواهد رسید.

وی افزود: عید غدیر یک فرصت بزرگ برای یادآوری این مسئله است که پای سفره امیرالمؤمنین، نیکی کردن به یکدیگر معنا پیدا می‌کند. من به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ تکواندو و یک ورزشکارِ متعهد به ارزش‌های ملی و مذهبی، از مردم شریف و ولایتمدار هرمزگان دعوت می‌کنم با حضور در “مهمانی کیلومتری غدیر”، شور و شعور این عید بزرگ را پاس بدارند.

ورزشکار هرمزگانی خاطر نشان کرد: همه ساله برنامه‌های متنوعی در سطح استان هرمزگان به مناسبت عید غدیر از جمله پویش‌های مردمی، جشن‌های خیابانی و توزیع نذری برگزار می‌شود و حضور جامعه ورزش در این آیین‌ها جلوهای از همبستگی ملی و دینی را به تصویر می‌کشد.