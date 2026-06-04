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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

«شاه عشق» رضا صادقی معرفی شد؛ ترانه‌ای برای یک روز مهم

«شاه عشق» رضا صادقی معرفی شد؛ ترانه‌ای برای یک روز مهم

رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم از تازه ترین تک آهنگ خود با حال و هوایی متفاوت رونمایی کرد.

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به گزارش خبرنگار مهر، «شاه عشق» عنوان یکی از تازه ترین آثار تولید شده رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ است که هم زمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم در حال و هوایی متفاوت پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

میترا مهری پور ترانه سرا، رضا صادقی آهنگساز و خواننده، شجاعت شفایی تنظیم کننده، میکس و مسترینگ برخی از عوامل اجرایی این تک آهنگ را تشکیل می دهند.

رضا صادقی که در ایام جنگ تحمیلی رمضان نیز از فعال ترین هنرمندان کنش گر بود، طی روزهای گذشته نیز تک آهنگ جدید دیگری به نام «من ادامه میدمت» را در دسترس مخاطبان قرار داد.

کد مطلب 6849924
علیرضا سعیدی

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