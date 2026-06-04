پناهیان: مردم ما شایستگی «شیعه علی (ع)» بودن را اثبات کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان شب گذشته در جمع پرشور عاشقان اهل‌بیت (ع) که در تجمعات شبانه میدان نبرد تهران گرد هم آمده بودند، به ایراد سخنرانی پرداخت.

این خطیب در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد امیرالمؤمنین (ع) در همه لحظه‌های زندگی، جلسات مداح و منقبت مولا را عبادتی پرنور خواند و افزود: «فضائل امیرالمؤمنین (ع) بی‌شمار است، اما بین این فضایل تفاوت وجود دارد. برخی فضایل مانند عدالت در بیت‌المال ستودنی است، اما ممکن است در یاران و پیروان حضرت هم پیدا شود. فضیلت‌هایی در سیره آن حضرت وجود دارد که مانند یک بمب اتم، کل جهان امروز را میتواند تحت تأثیر قرار دهد و پایه‌های تمدن لیبرال دمکراسی را برهم می‌زند؛ فضائلی که امروز جهان با ناامیدی از تمدن غرب تشنه درک آن است.»

تبیین ابعاد ناشناخته زیارت غدیریه

تولیت مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمه با معرفی «زیارت غدیریه» منقول از امام هادی (ع) به عنوان متنی بسیار معتبر و کم‌نظیر در توصیف مولای متقیان، به فرازی از این زیارت اشاره کرد که می‌فرماید: «چه بسیار کاری که تقوا مانع از انجام تصمیمت در آن شد، در حالی که دیگران در مانندِ آن، از هوای نفس پیروی کردند.»

وی تصریح کرد: «شاید بالاترین فضیلت امیرالمؤمنین(ع) این بود که با وجود داشتن قدرت مطلق، از آن استفاده نکرد تا جا برای مسئولیت پذیری مردم و نقش آفرینی آنها باقی بماند. ایشان می‌توانست با شمشیر مردم را به راه آورد، اما نکرد تا مردم خودشان احساس مسئولیت کنند. امام راحل و رهبری شهید انقلاب نیز دقیقاً تابع همین مکتب بوده‌اند؛ قدرت افشاگری و حذف دشمن را داشتند، اما برای رشد و بلوغ مردم، میدان را برای بسیاری از اقدامات به خود مردم سپردند.»

این خطیب با ترسیم تاریخی بین رفتار مردم کوفه و شرایط امروز، گفت: «مردم کوفه پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع)، بزرگترین خیانت را مرتکب شدند و فرزند ایشان، امام مجتبی(ع) را تنها گذاشتند. اما افتخار امروز ماست که مردم ایران، فرزند امیرالمؤمنین(ع) را بعد از شهادتش تنها نگذاشتند و با بیعت با سید مجتبی فرزند او و حضور سه‌ماهه و مستمر خود در میدان، شایستگی عنوان "شیعه علی بن ابی‌طالب ع" را اثبات کردند.»

پناهیان در بخشی دیگر از سخنان خود به انگیزه اصلی خوارج برای جنگ با امیرالمؤمنین(ع) اشاره کرد و افزود: «ایراد اصلی خوارج این بود که چرا علی(ع) به خواست و احترام مردم اهمیت می‌دهد و یک دیکتاتور نیست. رسما به امیرالمومنین ع اتهام می‌زدند که مدیریت و سیاست نمی‌داند در حالیکه حضرت نهایت مردم سالاری دینی را اجرا کردند. این مطلبی است که در جهان امروز و در برابر این دمکراسی‌های دروغین بهتر فهمیده میشود. متأسفانه در جریان کودتای دی ماه هم جو تبلیغاتی راه انداخته بودند و برخی با تکرار ادبیات مشابه، ولایت فقیه را مسئول مشکلات می‌دانستند، غافل از اینکه مأموریت ولی فقیه، همان مأموریت علوی است؛ یعنی ایجاد بستر برای فهم و مشارکت خود مردم، نه انجام دادن همه کارها به جای مردم.»

حجت‌الاسلام پناهیان در پایان سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدات اخیر علیه لبنان و جمهوری اسلامی ایران، خطاب به مسئولان و مردم هشدار داد که از مقاومت غافل نشوند.

عضو هیئت علمی مرکز تخصصی قم با اشاره به خبر لغو حمله به بیروت، خطاب به دشمنان گفت: «اینکه اسرائیل نجس و سران خبیث آن با تهدید ایران قدرتمند، در جای خود نشستند به برکت محبت مولا و آن بازوی خیبرشکن امیرالمؤمنین(ع) بود، ان‌شاءالله قلعه‌ی صهیونیست‌ها را شما مردم پیرو علی ع در هم خواهند شکست.»

این برنامه که با شور و حال معنوی و مدیحه‌سرایی در رثای امیرالمؤمنین (ع) همراه بود، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به پایان رسید.