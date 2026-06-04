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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

پخت ۶ هزار قرص نان روغنی توسط جوانان کردستانی به مناسبت عید غدیر

پخت ۶ هزار قرص نان روغنی توسط جوانان کردستانی به مناسبت عید غدیر

کردستان- ۶ هزار قرص اَردَک (نان روغنی) در شهر توپ آغاج توسط جوانان این شهر به مناسبت عید غدیرخم پخت و توزیع شد.

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کد مطلب 6850042

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