پخت ۶ هزار قرص نان روغنی توسط جوانان کردستانی به مناسبت عید غدیر

کردستان- ۶ هزار قرص اَردَک (نان روغنی) در شهر توپ آغاج توسط جوانان این شهر به مناسبت عید غدیرخم پخت و توزیع شد.