https://mehrnews.com/x3cdZN ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴ کد مطلب 6850042 استانها کردستان استانها کردستان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴ پخت ۶ هزار قرص نان روغنی توسط جوانان کردستانی به مناسبت عید غدیر کردستان- ۶ هزار قرص اَردَک (نان روغنی) در شهر توپ آغاج توسط جوانان این شهر به مناسبت عید غدیرخم پخت و توزیع شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6850042 کپی شد مطالب مرتبط ضیافت علوی از اهواز جهانی شد استقبال بینظیر اصفهانیها از مهمونی غدیر مهمونی کیلومتری غدیر در اصفهان برچسبها عید سعید غدیرخم مهمونی کیلومتری غدیر 1405 کردستان
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