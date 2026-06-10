به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار مدیران کانونهای بازنشستگی استان کرمان، با اشاره به نقش کلیدی بازنشستگان در توسعه استان، آنان را «نسل سازنده کرمان» توصیف کرد و گفت: دستاوردهای کنونی استان کرمان در حوزههای مختلف، حاصل تلاش و زحمات کسانی است که پیشتر در مسئولیتهای گوناگون خدمت کردهاند.
وی با بیان اینکه بازنشستگان از مهمترین سرمایههای اجتماعی استان محسوب میشوند، افزود: انتقال تجارب به نسل جوان و مدیران کنونی، مسئولیتی خطیر است که بر دوش بازنشستگان قرار دارد، هرچند سازوکارهای مدونی برای مدیریت دانش و انتقال نظاممند این تجارب در کشور فراهم نشده است.
طالبی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بازنشستگان در فرآیندهای تصمیمسازی استان تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با استفاده از این ظرفیت در قالب شوراهای مشورتی، اتاقهای فکر و فعالیتهای داوطلبانه، تجارب و ایدههای ارزشمند بازنشستگان در اختیار نظام مدیریتی استان قرار گیرد.
استاندار کرمان ادامه داد: در حوزههای راهبردی از جمله آب، برق، گاز، آموزش و پرورش، مدرسهسازی، عدالت آموزشی و ارتقای سطح تحصیلی دانشآموزان، ایدههای ارزشمندی میتواند از سوی کانونهای بازنشستگی مطرح و توسط دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
وی از کانونهای بازنشستگی دعوت کرد تا نقش مشورتی خود را به صورت فعالانهتری ایفا کنند و افزود: این مجموعهها باید جایگاه خود را به عنوان یک بازوی مشورتی تثبیت نمایند تا مدیران دستگاهها، نیاز به همکاری و بهرهگیری از ظرفیت آنان را احساس کنند.
طالبی، با اشاره به مسائل معیشتی، رفاهی و بیمهای بازنشستگان، خواستار ارائه مکتوب موضوعات و مطالبات آنان شد تا در مواردی که نیازمند پیگیری استانداری است، اقدامات لازم صورت پذیرد.
استاندار کرمان در خصوص اجرای ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری، با بیان اینکه این ماده به بیمه تکمیلی مربوط میشود، عنوان کرد: اجرای این ماده پیوندی میان بازنشستگان و بدنه اداری ایجاد میکند که میتواند زمینهساز گسترش این ارتباط در سایر حوزهها نیز باشد.
وی تصریح کرد: یکی از نواقص موجود در نظام اداری، قطع کامل ارتباط فرد با دستگاه اجرایی پس از بازنشستگی است که این موضوع نیازمند بررسی و تصمیمگیری در سطوح کلان است.
استاندار کرمان همچنین از آمادگی استانداری برای بررسی راهکارهای جدید در حمایت از بازنشستگان خبر داد و اظهار داشت: آمادگی داریم با همکاری کانونهای بازنشستگی و سازمان بازنشستگی، زمینه فعالیتهای اقتصادی با هدف ایجاد درآمد پایدار برای بهرهمندی بازنشستگان را بررسی کنیم تا بخشی از نیازهای رفاهی و درمانی آنان از این محل تأمین شود.
طالبی در پایان ابراز امیدواری کرد: در استان کرمان ظرفیت لازم برای اجرای چنین طرحهایی وجود دارد و با همکاری کانونهای بازنشستگی و دستگاههای مرتبط میتوان راهکارهای عملیاتی این موضوع را پیگیری کرد.
نظر شما