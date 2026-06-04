به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز (پنجشنبه ۱۴ خرداد ماه) در صدر هیئتی برای شرکت در اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری‌ شانگهای عازم قرقیزستان شد. وزیر کشور در این سفر با همتایان خود از کشورهای عضو شانگهای دیدار و گفتگو می‌کند.

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، درباره اهداف سفر خود به قرقیزستان اظهار کرد: هدف اصلی، شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای است که 10 کشور عضو آن هستند و این برنامه، محور اصلی سفر را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: در کنار این اجلاس، دیدارهای دوجانبه با وزرای کشورهای عضو از جمله قرقیزستان، روسیه، پاکستان و دیگر کشورهای عضو پیش‌بینی شده است و در این دیدارها درباره مسائل دوجانبه و موضوعات منطقه‌ای گفت‌وگو خواهد شد.

وزیر کشور این اجلاس را فرصتی بسیار خوب برای دیپلماسی منطقه‌ای دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران باتوجه‌به اینکه یکی از اولویت‌های اصلی خود را موضوع همسایگان و کشورهای منطقه قرار داده است، این اجلاس و همچنین دیدارهای حاشیه‌ای با وزرای کشورهای عضو را فرصتی بسیار مناسب برای بحث‌وبررسی موضوعات مختلف می‌داند.