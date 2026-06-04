تعلیق ۵۰ حکم انضباطی زندانیان قاینات/ اعطای ۵ روز مرخصی به بندهای باز

جواد عبدالهزاده در گفتگو با مهر با اشاره به رویکردهای اصلاحی و تربیتی در زندانهای این شهرستان اظهار کرد: به مناسبت عید سعید غدیر خم و در راستای سیاستهای تشویقی و حمایتی از زندانیان واجد شرایط، شورای انضباطی ۵۰ نفر از زندانیان شهرستان قاینات تعلیق شد.
وی افزود: این اقدام با توجه به تلاشهای قاضی ناظر زندان و پیشنهاد وی و در چارچوب برنامههای اصلاحی و تربیتی سازمان زندانها انجام شده است.
دادستان قاینات ادامه داد: همچنین با توجه به مشارکت زندانیان در برنامههای قرآنی، فرهنگی و مذهبی و رعایت ضوابط و مقررات در بندهای باز و نیمهباز، به زندانیان این بندها ۵ روز مرخصی اعطا شد.
عبدالهزاده با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از مشوقهای فرهنگی و تربیتی در فرآیند بازاجتماعی شدن زندانیان تصریح کرد: اجرای اینگونه برنامهها میتواند در تقویت انگیزه، ارتقای رفتارهای مثبت و فراهم شدن زمینه بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار اجرای قانون، از ظرفیتهای فرهنگی، تربیتی و تشویقی برای اصلاح و بازپروری زندانیان بهره میگیرد و مناسبتهای مذهبی فرصت مناسبی برای تقویت این رویکرد در زندانهاست.
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