  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

آملی لاریجانی: دوری از ولایت، بزرگ‌ترین دستاوردها را آسیب‌پذیر می‌کند

آملی لاریجانی: دوری از ولایت، بزرگ‌ترین دستاوردها را آسیب‌پذیر می‌کند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بنی‌اسرائیل صراط مستقیم الهی را گُم کرده و به کفر گراییدند، گفت: دوری از ولایت، بزرگ‌ترین دستاوردها را آسیب‌پذیر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت عید غدیر پیامی به شرح زیر صادر کرد:

ماه شریف ذی‌الحجة، روایت‌گر الهیاتی سیاسی‌-اجتماعی برای امت اسلامی و ملت بزرگ ایران است؛ از صبر، ایثار و ایستادگی در برابر ابتلائات عظیم دوران تا کمال‌یافتگی دین در غدیر خم.

امروز جهان اسلام در معرض فتنه‌ها و امتحانات سختی قرار گرفته است. آنچه اراده ملت‌ها را در برابر این تکانه‌ها تقویت می‌کند، ایمان به نصرت الهی و استعانت از ساحت ربوبی است؛ و البته شرط اساسی برای توفیق در این مسیر، درک عمیق از مسئله حیاتی «ولایت» و التزام به آن است.

تاریخ، آیینه‌ای عبرت‌آموز است. بنی‌اسرائیل به‌رغم مشاهده معجزات عظیمی، چون شکافتن دریا و نابودی فرعونیان، به دلیل عدم تلقی صحیح از حقیقت ولایت، با غیبتی کوتاه، صراط مستقیم الهی را گُم کرده و به کفر گراییدند. دوری از ولایت، بزرگ‌ترین دستاوردها را نیز آسیب‌پذیر می‌کند.

عظمت مردمان این دیار در همین امر نهفته است که با درک عمیق از حقیقت امتحان الهی، با صبر و تمسک به حَبْل ولایت ائمه اطهار علیهم‌السلام و خصوصاً بقیة الله الأعظم (عج)، چنین عزت و عظمتی را خلق نمودند.

کد مطلب 6850192
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها