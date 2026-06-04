سقوط باندی که در تاریکی و ترافیک موبایل می قاپیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه کامیار چهری به کالبدشکافی عملیاتی این پرونده پرداخت و اظهار کرد: به دنبال افزایش گزارشهای گوشیقاپی در مناطق شمال تهران، پروندهای ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی با اشاره به پیچیدگیهای اولیه پرونده گفت: سارقان با استفاده از موتورسیکلتهای پلاکمخدوش و پوششهای متغیر، تصور میکردند ردی از خود بر جای نگذاشتهاند. اما کارآگاهان ما با تجزیه و تحلیل دقیق از طریق تجهیزات در دست موفق شدند الگوی رفتاری این باند دو نفره را استخراج کنند. این یک نبرد فنی بود که در نهایت منجر به شناسایی هویت اصلی متهمان شد.
معاون مبارزه با سرقت فراجا افزود: تحقیقات نشان داد که این سارقان با استفاده از " تاریکی هوا" و "ترافیک معابر" نقشههای خود را عملی میکردند. آنها در گرههای ترافیکی شمال تهران، شهروندانی را که با شیشه پایین یا در کنار خیابان مشغول استفاده از تلفن همراه بودند، شناسایی کرده و در یک پلکزدن، اقدام به قاپیدن گوشی میکردند.
وی تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری در یک عملیات غافلگیرانه، تاکنون به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کردهاند. با تلاش شبانهروزی همکارانم، مواجهه حضوری انجام و ۳۸ نفر از شکات به صورت قطعی سارقان را شناسایی کردند. پرونده با مستندات کامل به مراجع قضایی ارسال شده است.
این مقام انتظامی به سارقان هشدار داد: مخدوش کردن پلاک و استفاده از تاریکی، دیگر سپری برای مجرمان نیست. پلیس آگاهی به سیستمهای مرتبط در این خصوص مجهز شده است. هر موتورسیکلتی که در ترافیک پایتخت حرکت مشکوک داشته باشد، تحت رصد هوشمند قرار دارد. ما به سراغ شما خواهیم آمد، حتی در قلب تاریکی.
وی به شهروندان توصیه کرد: در ترافیک سنگین، گوشی تلفن همراه خود را به سمت شیشه باز خودرو نگیرید. سارقان گوشیقاپ در ترافیک، دقیقاً مانند یک شکارچی منتظر یک لحظه غفلت شما هستند.
و هنگام پیادهروی در معابر کمنور، از مکالمات طولانی و غیرضروری پرهیز کنید. نور صفحه نمایش گوشی در تاریکی، موقعیت شما را از چندین متر دورتر به سارق اعلام میکندو همچنین در معابر عمومی از هندزفری استفاده کنید تا گوشی در داخل جیب یا کیف باقی بماند و از دید سارق دور باشد.
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