اجرای ۳ طرح انتخاب مشارکتی ارقام نخود و عدس در کرمانشاه

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح انتخاب مشارکتی ارقام نخود و عدس در سه منطقه از شهرستان کرمانشاه اجرایی شده و در قالب آن، ارقام مختلف این محصولات استراتژیک مورد ارزیابی قرار میگیرند تا بهترین گزینه برای کشت در شرایط اقلیمی منطقه شناسایی شود.
وی افزود: در این طرح، ارقام مختلف عدس شامل عدس محلی، بیلهسوار و کیمیا و همچنین ارقام نخود عادل، منصور، یادگار، آنا، سعید و آتا کشت شدهاند و فرآیند بررسی و پایش این مزارع بهصورت مستمر در حال انجام است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: نظارت و بازدید مستمر از مزارع تحت اجرای این طرح توسط کارشناسان واحد زراعت اداره تولیدات گیاهی شهرستان و همچنین کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی مناطق انجام میشود تا وضعیت رشد، عملکرد و میزان سازگاری ارقام مختلف بهدقت بررسی شود.
کریمی با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: انتخاب بهترین رقم از لحاظ عملکرد، میزان سازگاری با شرایط منطقه و همچنین تحمل به خشکی پایان فصل زراعی از مهمترین اهداف اجرای طرح انتخاب مشارکتی ارقام نخود و عدس است.
وی افزود: در پایان فصل زراعی، فرآیند کیلگیری و ارزیابی نهایی عملکرد ارقام انجام خواهد شد و بر اساس نتایج بهدستآمده، بهترین رقم یا ارقام از میان نمونههای کشتشده به کشاورزان و بهرهبرداران منطقه معرفی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: معرفی ارقام مناسب و سازگار میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری، بهبود عملکرد مزارع و کاهش خسارت ناشی از تنشهای محیطی بهویژه خشکی آخر فصل داشته باشد.
وی درباره شیوه اجرای طرح انتخاب مشارکتی نیز گفت: در این روش، ارقام اصلاحشده در اختیار کشاورزان پیشرو قرار میگیرد و پس از کشت در اراضی و بررسی نتایج عملکرد، ارقام مناسب هر منطقه شناسایی و برای توسعه کشت در اختیار سایر کشاورزان متقاضی قرار داده میشود.
کریمی خاطرنشان کرد: مشارکت مستقیم کشاورزان در فرآیند انتخاب ارقام، ضمن افزایش دقت در شناسایی ارقام مناسب، موجب تسهیل در پذیرش و توسعه کشت ارقام جدید و اصلاحشده در مناطق مختلف خواهد شد.
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