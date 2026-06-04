https://mehrnews.com/x3cf6x ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱ کد مطلب 6850274 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱ آغاز مهمونی کیلومتری غدیر در شهر هشتبندی بندرعباس- مهمونی کیلومتری غدیر در شهر هشتبندی با حضور پرشور مردم بخش توکهور و هشتبندی آغاز شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6850274 کپی شد مطالب مرتبط طغیان رودخانه فصلی در روستای هشت بندی دو 30 پروژه عمرانی در بخش هشتبندی به بهره برداری رسید آغاز فعالیت ستاد پشتیبانی مردمی جنگ رمضان در هشتبندی هرمزگان برچسبها هشت بندی مهمونی کیلومتری غدیر 1405 چشم به راه مهمونی غدیر هرمزگان
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