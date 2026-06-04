  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱

آغاز مهمونی کیلومتری غدیر در شهر هشتبندی

آغاز مهمونی کیلومتری غدیر در شهر هشتبندی

بندرعباس- مهمونی کیلومتری غدیر در شهر هشتبندی با حضور پرشور مردم بخش توکهور و هشتبندی آغاز شد.

دریافت 7 MB
کد مطلب 6850274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها