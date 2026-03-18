آغاز فعالیت ستاد پشتیبانی مردمی جنگ رمضان در هشتبندی هرمزگان

محمد پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه عنوان کرد: ستاد مردمی پشتیبانی مردمی جبهه‌های جنگ رمضان به منظور جمع آوری کمک های مردمی جهت پشتیبانی از جبهه‌های جنگ در سراسر هرمزگان آغاز بکار کرد.

وی افزود :ستاد پشتیبانی جبهه های مقاومت جنگ رمضان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم منطقه توکهوروهشتبندی به ویژه محصولات کشاورزی شامل بادمجان، خرما، گوجه فرنگی، پیاز، انواع کنسرو و آب معدنی برای ارسال به جبهه‌های جنگ است.

رئیس شورای اسلامی شهر هشت بندی خاطرنشان کرد:مردم انقلابی منطقه توکهور وهشتبندی می توانند کمک های خود را در محل ستاد پشتیبانی مردمی از جبهه های مقاومت جنگ رمضان واقع مسجد جامع هشتبندی تحویل دهند.