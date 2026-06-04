به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربی اعلام کرد که یکی از مسئولان حزب‌الله در مصاحبه با این شبکه گفته که این جنبش به دولت لبنان اعلام کرده که با توافق واشنگتن بین لبنان و اسرائیل مخالف است.

کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد که حزب‌الله مخالفت خود را با هرگونه توافق آتش ‌بس با اسرائیل به اطلاع دولت لبنان رسانده است.

دبیرکل حزب الله لبنان نیز امروز با صدور بیانیه ای تأکید کرد: ما به هیچ‌ کسی تعهد نداده‌ایم که در برابر تجاوز مقاومت نکنیم یا به آن پاسخ ندهیم و تا زمانی که تجاوز ادامه داشته باشد، با تمام توان با آن مقابله خواهیم کرد.

این گزارش ها در حالی است که شبکه اس بی سی نیوز آمریکا روز گذشته گزارش داد که دور چهارم گفت‌وگوهای لبنان و رژیم اسرائیل در واشنگتن به پایان رسیده است.

پایگاه خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که لبنان و اسرائیل درباره طرحی برای برقراری آتش‌بس فراگیر به تفاهم رسیده‌اند؛ طرحی که اجرای آن به برخی اقدامات از سوی حزب‌الله منوط شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز مدعی اعلام توافق لبنان و اسرائیل بر سر آتش‌بس با میانجی‌گری واشنگتن شد.