مطهری اصل :مقاومت ملت ایران معادلات دشمنان را برهم زده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد مطهریاصل عصر پنجشنبه در آیین پیادهروی غدیر در تبریز با اشاره به جایگاه امامت در اندیشه اسلامی اظهار کرد: امیرالمؤمنین امام علی(ع) همچون سایر معصومان دارای مقامات نورانی و معنوی و همچنین جایگاه ظاهری و حکومتی است که هدایت جامعه انسانی را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه ابعاد مقام معنوی معصومان برای همگان قابل درک نیست، افزود: آنچه برای جامعه انسانی اهمیت دارد، نقش امامت در برقراری عدالت و هدایت مردم است و اگر جامعهای بخواهد طعم عدالت را بچشد، این مهم در سایه امامت تحقق مییابد.
امام جمعه تبریز ادامه داد: بسیاری از ظلمها و جنگها در طول تاریخ نتیجه حاکمیت مستکبران و طاغوتها بوده و هرجا معنویت، ایثار و انساندوستی دیده میشود، ریشه در فرهنگ اهلبیت(ع) دارد.
وی با اشاره به واقعه غدیر گفت: نصب امیرالمؤمنین(ع) به امامت، فرمان الهی برای تداوم مسیر هدایت جامعه بود و این مسئله تنها یک جایگاه معنوی نبود، بلکه رهبری اجتماعی و سیاسی جامعه را نیز شامل میشد.
مطهزیاصل با استناد به آیاتی از قرآن کریم تصریح کرد: اگر جامعهای بر مدار تقوا و در مسیر امامت حرکت کند، از برکات الهی بهرهمند خواهد شد و بخش عمده مشکلات بشر ناشی از نبود امام عادل در رأس امور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم ایران در تحولات معاصر اظهار داشت: ملت ایران در سال ۱۳۵۷ با استقرار نظام اسلامی، گامی اساسی در مسیر تحقق آرمانهای دینی برداشت و امروز نیز اکثریت مردم پشت سر نایب امام معصوم ایستادهاند.
امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: مقاومت مردم در برابر تحریمها، فشارهای اقتصادی و تهدیدهای خارجی، دشمنان را شگفتزده کرده است و آنان در برابر ملتی قرار دارند که با فرهنگ ایثار و شهادت تربیت شده است.
وی تأکید کرد: حضور مردم در صحنههای مختلف نشاندهنده پایبندی آنان به انقلاب و ارزشهای دینی است و با وجود همه فشارها، اراده ملت ایران تضعیف نشده است.
مطهزیاصل در پایان گفت: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و انتظار، مسیر خود را ادامه میدهد و همین روحیه سبب شده است دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام بمانند.
نظر شما