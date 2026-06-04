لاوروف: اسرائیل خواهان بهبود روابط ایران و کشورهای عربی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: اسرائیل خواهان نزدیک شدن ایران و کشورهای عربی نیست و آمریکا نیز در این زمینه موضعی دوگانه اتخاذ کرده است.

سرگئی لاوروف همچنین تأکید کرد که هیچ مدرکی مبنی بر تمایل ایران برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای وجود ندارد و موضع غرب همچنان تلاش برای ادامه هژمونی جهانی آن است.

این اظهارات لاوروف در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه هم ضمن تأکید بر روابط نزدیک کشورش با ایران گفت که آمریکا در حال حاضر با مشکل حاد حل بحران ایران مواجه است و مجبور شده تمام توجه خود را به این پرونده معطوف کند.

پوتین خاطرنشان کرد که روسیه روابط نزدیک با ایران دارد و مسکو قادر به کمک در حل بحران مربوط به برنامه هسته ای ایران است.