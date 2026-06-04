مهمونی غدیر در بندرخمیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ عید ولایت، غدیر خم، همزمان با سراسر کشور، با شکوه خاصی در شهرستان خمیر برگزار شد.
این مراسم که با حضور حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندر خمیر، فرماندار، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، روسای ادارات و دستگاههای اجرایی و همچنین جمع کثیری از مردم ولایتمدار این شهرستان برپا گردید، فضایی سرشار از شور و نشاط معنوی داشت.
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی در این مراسم، عید سعید غدیر خم را بزرگترین عید الهی دانست و اظهار کرد: واقعه غدیر، تکمیلکننده دین و ابلاغ رسالت نهایی پیامبر اکرم(ص) است که با نصب امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) به خلافت، مسیر هدایت بشریت را برای همیشه ترسیم کرد.
امام جمعه بندر خمیر با اشاره به سنت حسنه برگزاری جشنهای غدیری و اطعامدهی، خاطرنشان کرد: مهمانی غدیر و اطعام غدیر، فرصتی مغتنم برای عرض ارادت به امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) است. این اقدامات مؤمنانه، نشانه شکرگزاری نعمت ولایت و تجدید میثاق با آرمانهای اهلبیت(ع) محسوب میشود و باید به عنوان یک فرهنگ ماندگار در جامعه نهادینه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، افزود: امام راحل نیز با احیای فرهنگ غدیر و ولایتمداری، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و امروز وظیفه ماست که با بصیرت و تبعیت از رهبری، این مسیر نورانی را ادامه دهیم.
در حاشیه این مراسم باشکوه، از دو خانواده معزز شهید علی آسفه و شهید ایرج معتقدزاده با اهدای لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد. در پایان این جشن بزرگ، برنامههای شاد و فرهنگی و همچنین آیین نمادین اطعام غدیر برگزار شد.
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