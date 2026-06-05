به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (پنجشنبه، ۱۴ خرداد) افرادی که قصد سفر به سواحل شمالی کشور را دارند یا در این مناطق سکونت دارند، باید نسبت به ناپایداریهای جوی و وقوع رگبارهای شدید آگاهی و آمادگی لازم را داشته باشند.
وی افزود: در مناطق جویبار، ساری، نکا، رستمکلا، بهشهر، خلیلشهر و گلوگاه احتمال وقوع بارشهای شدید، آبگرفتگی معابر و ایجاد روانآب وجود دارد.
اینکارشناس هواشناسی بیان کرد: در ارتفاعات استان سمنان و مناطقی همچون دیباج، شاهرود و رضوان نیز شهروندان، بهویژه افرادی که در فضاهای باز حضور دارند، باید احتیاط لازم را داشته باشند، زیرا شدت بارشها در این مناطق میتواند منجر به وقوع سیلاب شود.
وی ادامه داد: در استان خراسان رضوی نیز در مناطقی از جمله سلطانآباد، فیروزه، گلمکان و شاندیز، بارشها از شدت قابل توجهی برخوردار خواهد بود و در برخی ساعات امشب نیز بارندگی در شهر مشهد پیشبینی میشود.
اصغری تصریح کرد: علاوه بر مناطق یادشده، در نیمه شمالی آذربایجان شرقی، بخشهای شمالی آذربایجان غربی و نیمه جنوبی استان اردبیل نیز وقوع بارندگی مورد انتظار است.
وی یادآور شد: روز جمعه نیز علاوه بر نوار شمالی کشور، در مناطق شمالغربی بارشها تداوم خواهد داشت و مهمترین مخاطره این سامانه، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها خواهد بود.
این کارشناس هواشناسی گفت: ساکنان استان زنجان باید نسبت به شرایط جوی روز جمعه (۱۵ خرداد) توجه ویژهای داشته باشند، زیرا بارشها در این استان نسبتاً سنگین پیشبینی شده و احتمال وقوع تگرگ نیز وجود دارد. در مناطقی مانند سلطانیه و شهر زنجان، شدت بارشها بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: در نواحی شمالی استان تهران نیز برای روز جمعه احتمال وقوع بارشهای موقتی دور از انتظار نیست.
اصغری تاکید کرد: یکی دیگر از مخاطرات جوی پیشرو، وزش باد شدید در مناطق شمالی و شرقی استان اصفهان است. در شهرستانهایی مانند نائین، ورزنه، زواره، خور و بیابانک، انارک و اردستان، احتمال وارد شدن خسارت به درختان و شکستن شاخهها وجود دارد؛ از این رو رعایت نکات ایمنی ضروری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین سرعت وزش باد طی امروز و فردا در مناطق غربی و جنوبی استان تهران نیز قابل توجه خواهد بود.
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