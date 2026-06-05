آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشریح عملکرد و حوادث دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: طی این مدت، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه روزهای پرکاری را پشت سر گذاشته و در مجموع به ۳۲۸ حادثه اعلام شده در سطح شهر، خدماترسانی و امدادرسانی کرده است.
وی در ادامه با تفکیک نوع حوادث رخ داده در این بازه زمانی، افزود: از مجموع کل حوادث اعلام شده به مرکز پیام سازمان، ۱۱۵ مورد مربوط به عملیاتهای اطفای حریق و آتشسوزی بوده است و بخش عمده عملیاتها یعنی ۲۱۳ مورد دیگر، به حوادث امداد و نجات اختصاص داشته است که نیروهای ما با حضور به موقع به یاری شهروندان شتافتند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه به نتیجه حوادث و آمار نجاتیافتگان اشاره کرد و گفت: با تلاش بیوقفه، سرعت عمل و از خودگذشتگی پرسنل عملیاتی آتشنشانی در این مدت، خوشبختانه ۱۶۶ نفر در حوادث مختلف از خطر حتمی نجات پیدا کردهاند.
آتشپاد قادری همچنین با ارائه آمار تلفات و آسیبدیدگان حوادث دو ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: متاسفانه در جریان حوادث به وقوع پیوسته، ۳۷ نفر از شهروندان دچار مصدومیت شدند. همچنین با کمال تاسف، حوادث این مدت منجر به فوت ۱۷ نفر از هموطنانمان در سطح شهر کرمانشاه شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اقدامات پیشگیرانه و تامین ایمنی در رویدادهای مختلف شهر پرداخت و بیان کرد: رسالت سازمان آتشنشانی تنها به زمان وقوع حادثه ختم نمیشود؛ در همین راستا و به منظور پیشگیری از بروز خطرات احتمالی، طی دو ماه گذشته ۴۹ مورد استقرار ایمنی توسط ماشینآلات و نیروهای این سازمان انجام گرفته است.
رئیس سازمان آتشنشانی شهرداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: این استقرارهای ایمنی به منظور پوشش و تامین امنیت جانی شهروندان در تجمعات مختلف از جمله مراسمات ملی، مناسبتهای مذهبی، رویدادهای ورزشی و سایر برنامههای مهم در سطح کلانشهر کرمانشاه صورت پذیرفته است.
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