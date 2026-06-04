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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۹

برگزاری مهمونی کیلومتری عید غدیر در جزیره قشم

برگزاری مهمونی کیلومتری عید غدیر در جزیره قشم

قشم -مهمونی کیلومتری غدیر در قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس با حضور پرشور مردم برگزار شد.

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کد مطلب 6850610

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