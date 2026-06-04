https://mehrnews.com/x3cffp ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۹ کد مطلب 6850610 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۹ برگزاری مهمونی کیلومتری عید غدیر در جزیره قشم قشم -مهمونی کیلومتری غدیر در قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس با حضور پرشور مردم برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6850610 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه شبهای اقتدار ملی ارومیه با حال و هوای غدیری اجرای سرود «بابا حیدر» توسط دختران غدیری آستارا برگزاری جشن عید غدیر در بیش از ۱۲۰۰ نقطه گیلان؛ مردم پای کار هستند مردم سلماس در موج نود و شش شب های مقاومت ملی در خیابان ایستاده اند مهمانی ۲۷ کیلومتری غدیر در آذربایجان غربی؛ جشن ولایت در دیار علویان تجمع غدیری مردم آبپخش برچسبها عید سعید غدیرخم تجمع مردمی مهمونی کیلومتری غدیر 1405
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