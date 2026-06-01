به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدیپور با اشاره به آتشسوزی امروز در ارتفاعات درک شیراز گفت: صبح امروز، دوشنبه، ۱۱ خردادماه، ارتفاعات کوههای دراک دچار حریق گستردهای شد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تعداد ۶۵ آتشنشان به همراه ۱۲ خودروی عملیاتی و تیم های تخصصی کوهستان به محل اعزام شدند.
رئیس آتش نشانی شیراز، صعبالعبور بودن مسیر، وزش باد شدید و تراکم پوشش گیاهی خشک را از عوامل مؤثر در گسترش سریع آتش برشمرد و افزود: با توجه به گستردگی آتش، خوشبختانه با تلاشهای بیوقفه و هماهنگی نیروهای آتشنشانی، سایر نیروهای مجموعه شهرداری شیراز و آتش نشانان داوطلب و با انتقال بهموقع نیرو و تجهیزات به ارتفاعات، آتش به طور کامل مهار شد.
عیدی پور در پایان خاطرنشان کرد: با تلاشهای صورتگرفته، آتشسوزی به طور کامل کنترل، مهار و خاموش شده است. همچنین علت آتش سوزی و میزان خسارت وارده توسط کارشناسان در دست بررسی است.
