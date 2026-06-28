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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

مهار کامل آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات کوه سبزپوشان شیراز

مهار کامل آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات کوه سبزپوشان شیراز

شیراز-رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از مهار کامل آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات کوه روستای سیدصفری سبزپوشان این کلان‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی‌پور، با اشاره به تلاش هشت ساعته آتش‌نشانان در مهار حریق ارتفاعات سبزپوشان گفت: حریق حوالی ساعت ۱۲:۴۸ ظهر امروز (یکشنبه، ۷ تیرماه) در ارتفاعات آغاز شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش ۲۵ آتش‌نشان به‌همراه ۴ خودروی عملیاتی و تیم‌های تخصصی کوهستان به محل اعزام شدند.

وی عوامل دشوارکننده عملیات را وزش باد شدید، صعب‌العبور بودن مسیر و تراکم پوشش گیاهی خشک عنوان کرد و گفت: ایت اتفاقات سبب گسترش شدید شعله‌ها شد.

عیدی‌پور افزود: با ایجاد فرماندهی ضلعی در چند جهت و انتقال به‌ موقع تجهیزات به ارتفاعات، آتش نشانان موفق شدند آتش را به‌طور کامل مهار کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم مهار کامل آتش، علت دقیق حادثه و میزان خسارات وارده در حال بررسی توسط کارشناسان است.

کد مطلب 6873659

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