به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدیپور، با اشاره به تلاش هشت ساعته آتشنشانان در مهار حریق ارتفاعات سبزپوشان گفت: حریق حوالی ساعت ۱۲:۴۸ ظهر امروز (یکشنبه، ۷ تیرماه) در ارتفاعات آغاز شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش ۲۵ آتشنشان بههمراه ۴ خودروی عملیاتی و تیمهای تخصصی کوهستان به محل اعزام شدند.
وی عوامل دشوارکننده عملیات را وزش باد شدید، صعبالعبور بودن مسیر و تراکم پوشش گیاهی خشک عنوان کرد و گفت: ایت اتفاقات سبب گسترش شدید شعلهها شد.
عیدیپور افزود: با ایجاد فرماندهی ضلعی در چند جهت و انتقال به موقع تجهیزات به ارتفاعات، آتش نشانان موفق شدند آتش را بهطور کامل مهار کنند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم مهار کامل آتش، علت دقیق حادثه و میزان خسارات وارده در حال بررسی توسط کارشناسان است.
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