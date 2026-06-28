به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی‌پور، با اشاره به تلاش هشت ساعته آتش‌نشانان در مهار حریق ارتفاعات سبزپوشان گفت: حریق حوالی ساعت ۱۲:۴۸ ظهر امروز (یکشنبه، ۷ تیرماه) در ارتفاعات آغاز شد. بلافاصله پس از دریافت گزارش ۲۵ آتش‌نشان به‌همراه ۴ خودروی عملیاتی و تیم‌های تخصصی کوهستان به محل اعزام شدند.

وی عوامل دشوارکننده عملیات را وزش باد شدید، صعب‌العبور بودن مسیر و تراکم پوشش گیاهی خشک عنوان کرد و گفت: ایت اتفاقات سبب گسترش شدید شعله‌ها شد.

عیدی‌پور افزود: با ایجاد فرماندهی ضلعی در چند جهت و انتقال به‌ موقع تجهیزات به ارتفاعات، آتش نشانان موفق شدند آتش را به‌طور کامل مهار کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم مهار کامل آتش، علت دقیق حادثه و میزان خسارات وارده در حال بررسی توسط کارشناسان است.