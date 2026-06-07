هادی عیدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حریق در بخشی از قبرستان تاریخی دارالسلام شیراز در عصر شنبه ۱۶ خردادماه خبر داد و گفت: آتش‌سوزی علف‌های خشک و هرز در محدوده این قبرستان تاریخی، بخشی از محوطه دچار حریق شد.

وی افزود: به‌محض دریافت گزارش حادثه، نیروهای عملیاتی ایستگاه ۱۹ آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن را آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی اظهار کرد: آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت کنترل درآمد و به‌طور کامل مهار شد.

عیدی‌پور با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های اولیه حدود دو هزار مترمربع از این قبرستان تاریخی دچار حریق شده است، تصریح کرد: علت احتمالی حادثه، خشکی علف‌های هرز و پوشش گیاهی منطقه بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: بررسی‌های کارشناسی برای تعیین دقیق ابعاد حادثه و میزان خسارت‌های احتمالی همچنان ادامه دارد.