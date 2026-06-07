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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

آتش‌سوزی در قبرستان دارالسلام شیراز خسارتی نداشته است

آتش‌سوزی در قبرستان دارالسلام شیراز خسارتی نداشته است

شیراز- رئیس آتش نشانی شیراز با اشاره به آتش سوزی عصر شنبه ۱۶ خردادماه در قبرستان تاریخی دارالسلام شیراز گفت: این آتش‌سوزی خسارتی نداشته است.

هادی عیدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حریق در بخشی از قبرستان تاریخی دارالسلام شیراز در عصر شنبه ۱۶ خردادماه خبر داد و گفت: آتش‌سوزی علف‌های خشک و هرز در محدوده این قبرستان تاریخی، بخشی از محوطه دچار حریق شد.

وی افزود: به‌محض دریافت گزارش حادثه، نیروهای عملیاتی ایستگاه ۱۹ آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن را آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی اظهار کرد: آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت کنترل درآمد و به‌طور کامل مهار شد.

عیدی‌پور با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های اولیه حدود دو هزار مترمربع از این قبرستان تاریخی دچار حریق شده است، تصریح کرد: علت احتمالی حادثه، خشکی علف‌های هرز و پوشش گیاهی منطقه بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: بررسی‌های کارشناسی برای تعیین دقیق ابعاد حادثه و میزان خسارت‌های احتمالی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6852699

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