خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: قیام ۱۵ خرداد؛ روایتی از یک روز سرنوشت‌ساز که در تقویم سیاسی ایران، سرآغاز فصل نوینی از مبارزات ملت علیه استبداد و نفوذ بیگانه بشمار می رود، خیزشی که نه تنها پیوند عمیق میان رهبری روحانیت و توده‌های مردم را به نمایش گذاشت، بلکه با اثبات کارآمدی گفتمان مذهبی در میدان سیاست، پایه‌های حکمرانی وقت را به لرزه درآورد و مسیر تاریخ معاصر کشور را برای همیشه دگرگون ساخت.

در حافظه تاریخی ملت ایران، ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ فراتر از یک تاریخ ساده در تقویم، نمادی از یک تغییر گفتمان و سرآغاز حرکتی است که سرنوشت سیاسی کشور را برای دهه‌ها تحت تأثیر خود قرار داد.

در آن روزهای پرالتهاب، پیوند میان اندیشه مذهبی و بدنه جامعه در برابر سیاست‌های وقت، به شکلی بی‌سابقه متجلی شد و خیابان‌های شهرهای مختلف ایران را به صحنه تقابلی جدی تبدیل کرد، قیام ۱۵ خرداد، روایتگرِ خیزشی است که با محوریت رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفت؛ حرکتی که توانست معادلات قدرت را به چالش بکشد و بستری را فراهم آورد که پانزده سال بعد به تغییرات ساختاری عمیقی در ایران منجر شد.

روحیه ولایت‌مداری ۱۵ خرداد، الگوی امروزِ مقابله با توطئه‌ها

امام جمعه ساوه، در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به فرارسیدن سالروز قیام ۱۵ خرداد گفت:قیام تاریخی ۱۵ خرداد، نقطه عطفی در شکل‌گیری نهضت اسلامی ملت ایران بود و این حرکت مردمی، نشان داد که مردم ایران در برابر ظلم و استبداد سکوت نخواهند کرد، این قیام با رهبری امام خمینی(ره)، مسیر مبارزه با رژیم ستمشاهی را به‌صورت جدی و سازمان‌یافته وارد مرحله‌ای تازه کرد.

حجت الاسلام جعفر رحیمی با بیان اینکه امام خمینی(ره) با تکیه بر ایمان، بصیرت و حمایت مردم، نهضتی بزرگ را پایه‌گذاری کردند، افزود:شخصیت امام راحل، جلوه‌ای از شجاعت، اخلاص، مردم‌باوری و پایبندی به ارزش‌های اسلامی بود و ایشان توانستند با اتکا به آموزه‌های دینی، ملت ایران را در مسیر استقلال، آزادی و عزت قرار دهند.

امام جمعه ساوه ادامه داد:باید نسل جوان با ابعاد مختلف قیام ۱۵ خرداد و نقش تعیین‌کننده امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شود، زیرا شناخت این حوادث تاریخی، موجب تقویت هویت دینی و انقلابی جامعه خواهد شد.

حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: اکنون نیز همان روحیه ایستادگی، بصیرت و ولایت‌مداری که در ۱۵ خرداد متجلی شد، می‌تواند راهگشای جامعه اسلامی در مقابله با تهدیدها و توطئه‌های دشمنان باشد.

قیام ۱۵ خرداد، نقطه عطف بیداری و آغاز نهضت اسلامی بود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد، این واقعه را سرآغاز حرکت‌های انقلابی ملت ایران دانست و گفت:باید تبیین ابعاد آن برای نسل جوان تبیین شود.

مجتبی یوسفی‌راد با اشاره به اینکه قیام ۱۵ خرداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است، فزود: این روز نه تنها آغازگر یک تحول بزرگ سیاسی بود، بلکه به عنوان نمادی از ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر استبداد و نفوذ بیگانگان در حافظه تاریخی ما ثبت شده است.

وی با تأکید بر نقش رهبری امام خمینی (ره) در شکل‌گیری این قیام، افزود: قیام ۱۵ خرداد با پشتوانه ایمان دینی و بصیرت مردم شکل گرفت و توانست پایه‌های نظام شاهنشاهی را به لرزه درآورد،این رویداد ثابت کرد که اگر مردم با اتحاد و پیروی از مرجعیت دینی گام بردارند، هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع تحقق آرمان‌های الهی و انسانی آن‌ها شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه بیان کرد: اکنون وظیفه دانشگاهیان و نخبگان علمی کشور است که با نگاهی عمیق به وقایع تاریخی همچون ۱۵ خرداد، درس‌های آن را برای نسل‌های جدید بازخوانی کنند، بصیرت‌افزایی و انتقال مفاهیم ارزشی انقلاب، بستری است که می‌تواند جامعه را در برابر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی بیمه کند.

یوسفی‌راد تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه نیز در راستای رسالت فرهنگی خود، تلاش می‌کند تا با برگزاری برنامه‌های تبیینی و علمی، فرهنگ انقلابی را در فضای دانشگاهی ترویج داده و بستری برای درک بهتر آرمان‌های امام راحل و شهدای قیام ۱۵ خرداد فراهم آورد.

قیام ۱۵ خرداد خمیرمایه نهضت اسلامی بود

امام جمعه شهرستان زرندیه، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قیام ۱۵ خرداد با فداکاری و جانفشانی مردم به‌ویژه در شهرهای قم، تهران و ورامین، به عنوان خمیرمایه و سرآغاز نهضت اسلامی منجر به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شد.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی با اشاره به شرایط خفقان‌آور رژیم سابق و فضای حاکم بر جامعه در آن ایام، اظهار کرد: قیام ۱۵ خرداد را باید نقطه عطف و مقطع بسیار مهمی در تاریخ نهضت دانست.

وی با تبیین ابعاد شخصیتی و رهبری امام (ره) در آن برهه حساس تاریخی تصریح کرد: نقش امام خمینی (ره) در این قیام، نقشی محوری، راهبردی و تعیین‌کننده بود که مسیر مبارزه را از رویکردهای اصلاح‌گرایانه به سمت تغییر بنیادین ساختار سیاسی ایران سوق داد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با اشاره به سخنرانی تاریخی امام در عصر روز ۱۲ خرداد ۱۳۴۲ در مدرسه فیضیه قم، اظهار کرد: این سخنرانی غیورانه که در محکومیت لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و دفاع از استقلال و آزادی کشور صورت گرفت، جرقه اصلی این حرکت عظیم مردمی بود، امام (ره) با نفی ملی بودن قیام و توصیف آن به عنوان یک نهضت الهی و اسلامی، به آن محتوایی فرامادی و ماندگار بخشید.

امام جمعه زرندیه افزود: دستگیری ایشان در بامداد ۱۵ خرداد، حلقه اتصال نهایی میان رهبری آگاه و مردم مبارز بود که خشم عمومی را به اوج رساند و موجب تعطیلی بازار تهران و آغاز تظاهرات گسترده در پایتخت و قم شد.

امام جمعه زرندیه با بیان اینکه از برکات این نهضت، عظمت و استقلال حکومت اسلامی بود که به میراثی ماندگار برای ملت ایران تبدیل شده است، خواستار تبیین و انتقال ریشه‌ها و اهداف این قیام به نسل جوان کشور شد.

۱۵ خرداد؛ نماد بصیرت ملت ایران و پیوند ناگسستنی امت با ولایت

استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سالروز قیام تاریخی ۱۵ خرداد جلوه‌ای از بصیرت، ایمان و فداکاری ملت ایران در دفاع از ارزش‌های دینی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام غلامرضا شاه حسینی با اشاره به جایگاه ماندگار قیام ۱۵ خرداد در تاریخ معاصر ایران گفت: این قیام، نقطه عطفی در مبارزات ملت ایران علیه رژیم پهلوی بود و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شد.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) شخصیتی کم‌نظیر در تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام بود، افزود: امام راحل با اتکا به مردم، ایمان به خداوند متعال و روحیه استکبارستیزی، مسیر تازه‌ای را پیش روی ملت ایران گشود و انقلاب اسلامی را بر پایه ارزش‌هایی چون استقلال، آزادی، عدالت‌خواهی، مردم‌سالاری دینی و کرامت انسانی بنیان نهاد.

وی با تاکید بر لزوم تبیین درست اندیشه‌ها و سیره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برای نسل جوان و نوجوان تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری باید مفاهیم، آرمان‌ها و مبانی فکری امام خمینی(ره) با زبانی مستند، اثرگذار و متناسب با نیاز نسل جدید تشریح شود.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ها و مراکز علمی وظیفه دارند با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، جوانان را با اندیشه‌های امام راحل و دستاوردهای انقلاب اسلامی بیش از پیش آشنا کنند.

حجت الاسلام شاه حسینی همچنین با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های امام خمینی(ره)، حفظ وحدت و تقویت همدلی میان اقشار مختلف جامعه بود و اکنون نیز عبور از چالش‌ها و تحقق اهداف کشور، در گرو همین سرمایه بزرگ اجتماعی است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ۱۵ خرداد گفت: مردم ایران در آن قیام تاریخی با ایثار و فداکاری نشان دادند که برای دفاع از ارزش‌های دینی و استقلال کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند و همین روحیه، زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی شد.

این استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، تصریح کرد: تبیین ابعاد شخصیتی، فکری و سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای نسل‌های آینده، ضامن استمرار مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود.