دبیـر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی وزارت علوم، محمد هادی عسگری مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، امین مختاری را به عنوان دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی منصوب کرد.

بر اساس فراخوان اعلام شده از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم مبنی بر اعلام آمادگی دانشجویان علاقمند جهت دبیری بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی، توانمندی‌های تخصصی و اجرایی متقاضیان توسط شورای انتخاب دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی بررسی و امین مختاری با کسب اکثریت آرای شورا و با حکم محمد هادی عسکری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به عنوان دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد.

امین مختاری فارغ التحصیل کارشناسی سینما از دانشگاه هنر و دانشجوی کارشناسی ارشد تئاتر دانشگاه تهران است. از فعالیت های اجرایی وی می توان به دبیری کمیته هنری بخش دانشگاهی دومین جشنواره بین المللی امام رضا (ع)، دبیر هنری دومین جشنواره بین المللی عکاسی نگاه آبی، دبیر دانشجویی چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی، دبیر بخش آکادمی و مدیر روابط عمومی دوره های یازدهم و دوازدهم جشنواره فیلم نهال، عضو انجمن علمی سینما دانشگاه هنر، بنیانگذار و دبیر کانون هنر و زیست بوم «دایره آبی» دانشگاه تهران، مشاور هنری سالانه گرافیک دال، مشاور رسانه ای تئاتر سربسته از تهران اشاره کرد. مختاری همچنین مشاور هنری و مدیریت روابط عمومی جشنواره های متعددی را بر عهده داشته است.