کاروانسرای تاریخی قانلی بولاغ به کاروانسرای گردشگری تبدیل می شود

جعفر فرامرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروانسرای تاریخی قانلی بولاغ که از آثار ارزشمند دوره صفویه به شمار می‌رود، در مجاورت روستای سرباز وطن رضی واقع شده و یکی از ۹۹۹ کاروانسرایی است که به دستور شاه عباس صفوی در مسیرهای ارتباطی کشور احداث شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این بنای فاخر افزود: در ماه‌های اخیر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این مجموعه تاریخی اعلام آمادگی کرده و هم‌اکنون مطالعات امکان‌سنجی و بررسی‌های کارشناسی برای تبدیل آن به هتل کاروانسرای مجلل آغاز شده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشگین‌شهر بیان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، حفظ اصالت معماری تاریخی بنا در کنار ایجاد زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری استاندارد است تا این مجموعه بتواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری شمال استان اردبیل تبدیل شود.

فرامرزی ادامه داد: احیای کاروانسرای قانلی بولاغ علاوه بر حفاظت از میراث تاریخی منطقه، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، توسعه بوم‌گردی و افزایش ماندگاری گردشگران در مشگین‌شهر داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه مشگین‌شهر ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری تاریخی، طبیعی و سلامت دارد، گفت: جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احیای بناهای تاریخی یکی از اولویت‌های اداره میراث فرهنگی است و تلاش می‌کنیم با حمایت دستگاه‌های مرتبط، زمینه اجرای این پروژه مهم فراهم شود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مطالعات فنی و اقتصادی، مراحل قانونی واگذاری و آغاز عملیات اجرایی پروژه در دستور کار قرار خواهد گرفت.