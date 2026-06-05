دشمن در میدان نبرد و رسانه درمانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده امام جمعه شهرستان اصلاندوز در خطبه های این هفته نماز جمعه ضمن تبیین درماندگی دشمن در میدان نبرد و رسانه اظهار کرد: پروژه بی اعتبارسازی ابزارهای قدرت ایران که از سوی ائتلاف غرب و رژیم صهیونیستی طراحی شده، با وجود هزینه های سنگین رسانه ای و دیپلماتیک، در عمل با شکست راهبردی مواجه شده است. اعترافات صریح رسانه های آمریکایی به فرسایش ذخایر تسلیحاتی واشنگتن در برابر پایداری توان موشکی ایران، پذیرش توافق محدود به عنوان کم هزینه ترین گزینه ی بد از سوی نشریات معتبر غربی، و افشای بحران مدیریتی در پنتاگون، همگی گواه این واقعیت انکارناپذیر است که دوران یکسویه گرایی و دیکته کردن خواسته ها به پایان رسیده است.

وی افزود: دشمنی که در میدان نبرد نتوانسته اراده ملت ایران را بشکند، امروز در میدان رسانه نیز درمانده و ناامید، به تاکتیک های فرعیای چون القای شکنندگی آتش بس، گروگان گیری دیپلماتیک و اتهام زنی منطقه ای پناه آورده است. اما این تاکتیک ها نه تنها نتوانسته دستور کار خود را به ایران تحمیل کند، بلکه به وضوح نشان دهنده ضعف، آشفتگی و انفعال راهبردی طرف مقابل است.

جعفرزاده تاکید کرد: وظیفه شبکه تبیین جبهه انقلاب، تثبیت این واقعیت در افکار عمومی داخل و منطقه است: ایران اسلامی امروز هم در میدان نبرد و هم در میز مذاکره، ابتکار عمل را در دست دارد و این دشمن است که ناچار شده شرایط ایران را بپذیرد. آزادسازی دارایی های بلوکه شده، پایان اخاذی از متحدان عربی، و شکست پروژه خلع سلاح مقاومت، حق مسلم ملتی است که با ایستادگی خود معادلات قدرت را در منطقه بازتعریف کرده است.

پاسخ سه برابری ایران به تجاوز آمریکا

خطیب جمعه اصلاندوز با تحلیل راهبردی مبتنی بر جبهه نبرد ایران از تنگه هرمز تا لبنان خاطر نشان کرد: ایران در سه جبهه با دشمن آمریکایی و صهیونی درگیر است: محاصره دریایی، تنگه هرمز و لبنان. در جبهه نخست، آمریکا تلاش به تشدید محاصره دریایی دارد اما موفق نیست و به اذن الله ایران در آستانه جهشی برای شکستن آن است. در تنگه هرمز، آمریکا از باز کردن نظامی آن ناامید شده؛ اکنون کشتی ها با پروتکل ایران عبور می کنند و ایران پاسخ حملات را دو یا سه برابر خواهد داد.

وی گفت: در لبنان، دشمن به دنبال تفکیک اجزای محور مقاومت، تغییر جغرافیا و تخریب زیرساخت هاست. ایران اعلام کرده هر توافقی شامل لبنان خواهد شد و اجازه نمی دهد حزب الله تضعیف شود. تنهاانگاری حزب الله یک خطای محاسباتی است و ایران با راهبرد جنگ شبکه محور و فناوری پیشرفته، ضمن پشتیبانی همه جانبه، تابع تشخیص فرمانده بومی مقاومت است. همچنان که پاسخ هوشمند موشکی و هماهنگی کامل ساحات در دستور کار است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز در بخش دیگر از خطبه ها ضمن گرامی داشت سالروز میلاد امام کاظم(ع) گفت: یکی از شگفت انگیزترین جلوه های رفتاری در سیره معصومین(ع) و اولیای الهی، توانایی تحول آفرینی یکباره و آنی در افراد است؛ تحولی که نه تدریجی و زمانبر، بلکه با یک کلمه، یک نگاه یا یک رفتار کریمانه، مسیر زندگی انسان ها را دگرگون میکند.

این هنر بزرگ، در سیره امام کاظم (علیه السلام) بسیار مشهور است. امام کاظم(ع)، با یک کلمه، بِشر حافی را متحول و هدایت کرد. همچنین حضرت کنیز مخصوص هارون عباسی را که مأمور به انحراف کشیدن حضرت بود همین طور متحول و هدایت کرد. . در نمونه ای دیگر، امام کاظم(ع)، یکی از نوادگان خلیفه دوم را که نسبت به اهل بیت(ع) عناد و کینه و دشمنی داشت، با یک گفتگو چنان متحول و هدایت کردند که از مریدان حضرت شد.

وی گفت: تمام این داستان ها نشان می دهد که تحول آفرینی فوری، یک معجزه بی قاعده نیست، بلکه نتیجه هوشمندی فاعل تحول در کشف نور فطرت قابل تحول است. این سیره امام کاظم(ع) گویای این است که تغییر حقیقی، اگرچه ناگهانی رخ می دهد، اما حاصل بستری از آمادگی درونی و مهارتی بیرونی است که در مکتب اهل بیت(ع) به کمال رسیده است. هر کس که طالب تحول آفرینی در دیگران است، می تواند با آموختن این هنرهای رفتاری، در موقعیت خود همچون آن بزرگواران اثرگذار باشد.

امام جمعه اصلاندوز با اشاره به سالروز 15 خرداد گفت:پانزدهم خرداد، یادآور یکی از سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. روزی که ملت مؤمن و انقلابی ایران در دفاع از ارزش‌های اسلامی، استقلال کشور و مرجعیت دینی به میدان آمد و با ایثار و فداکاری، فصل جدیدی در مبارزات ملت ایران گشود.

هیچ قدرتی قادر به خاموش کردن صدای حق‌طلبی نخواهد بود

وی در پایان گفت: قیام ۱۵ خرداد نشان داد که هنگامی که ایمان دینی با اراده مردمی پیوند بخورد، هیچ قدرتی قادر به خاموش کردن صدای حق‌طلبی نخواهد بود. این حرکت تاریخی، زمینه‌ساز بیداری اسلامی و مقدمه‌ای برای پیروزی انقلاب اسلامی شد و نام شهدای آن قیام برای همیشه در حافظه ملت ایران ماندگار گردید.

امروز نیز وظیفه ما پاسداری از آرمان‌های آن شهیدان، حفظ وحدت ملی، تقویت امید در جامعه و تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور است. نسل جوان باید با شناخت درست تاریخ، از تجربه‌های گذشته برای ساختن آینده‌ای عزتمند بهره گیرد و ارزش‌های دینی و انقلابی را چراغ راه خود قرار دهد.