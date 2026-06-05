اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت، سلاح مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن صفری، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در فضایی سرشار از عشق و ارادت به آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی و در جوار بارگاه ملکوتی امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم (ع) برگزار شد، به تبیین مناسبت‌های مهم تقویم اسلامی پرداخت.

وی با استناد به پیام عزتمندانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) بدون حضور رهبر شهیدمان، بر اهمیت حضور مردم تاکید کرد و افزود: پیام رهبری در این مناسبت، یادآور اهمیت ۱۰۰ روز ایستادگی، حماسه و جهاد حضور مردم در دوران حساس تاریخ ایران است. این ایستادگی که ریشه در ایمان عمیق مردم دارد، دشمنان را ناکام و نقشه های آنها را خنثی کرده است

حجت‌الاسلام صفری در ادامه با ورود به مباحث معیشتی و اقتصادی، از ضرورت توجه جدی به شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی جهت مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان سخن گفت و تاکید کرد: امروزه دشمنان با استفاده از ابزارهای فشار مالی و تحریم، قصد دارند ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی را هدف قرار دهند؛ اما تنها راه مقابله با این تهاجم، پیوند میان اقتصاد و وحدت ملی است. اقتصاد مقاومتی تنها زمانی معنا می‌یابد که جامعه با تکیه بر اتحاد، همدلی و همبستگی بر خودکفایی و حمایت از تولید ملی تمرکز کند.

امام جمعه لاهرود ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم شریف منطقه در مناسبت‌های بزرگ روز غدیر و همچنین سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، این حضور را نشانه‌ای از ایمان راسخ و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست و افزود: این حضور مردم، پیام روشنی به جهانیان صادر می‌کند که ملت ایران هیچ‌گاه از مسیر حق و ولایت خارج نخواهد شد و با وفاداری به خط مشی امامین انقلاب و مقام معظم رهبری در برابر هرگونه انحراف ایستادگی خواهد کرد

وی با مرور مناسبت‌های هفته جاری، از قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و زندانی شدن حضرت امام خمینی (ره) توسط رژیم ستم‌شاهی پهلوی یاد کرد و آن را نقطه عطفی در تاریخ مبارزات آزادی‌خواهانه ایران دانست و افزود: واقعه ۱۵ خرداد، نقطه آغاز فروریختن بنای استبداد بود که با فداکاری مردم و رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی‌های بزرگ منجر شد و راه را برای انقلاب بزرگ اسلامی هموار کرد

خطیب نماز جمعه لاهرود همچنین با اشاره به روز جهانی محیط زیست، بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و توجه به توسعه پایدار تاکید کرد و گفت: حفظ محیط زیست، نه تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه یک مسئولیت شرعی و اخلاقی در برابر نسل‌های آینده است.

حجت‌الاسلام صفری با تبریک سالروز ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع)، گفت: ایشان با شکنجه‌ها در عمق زندان ها، تاریکی های زیرزمین ها و پاهای زنجیر شده مظهر ظلم ستیزی و طاغوت ستیزی است

نتیجه مقاومت، همیشه پیروزی خواهد بود

وی ضمن یادآوری تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۱۹۸۲ میلادی، بر استمرار مقاومت در برابر اقدامات تجاوزکارانه این رژیم تاکید کرد و گفت: تاریخ نشان داده است که نتیجه مقاومت، همیشه پیروزی خواهد بود و رژیم صهیونیستی در برابر اراده آهنین جبهه مقاومت همواره شکست خورده است.

امام جمعه لاهرود همچنین با ذکر شهادت میثم تمار (ره) در سال ۶۰ هجری قمری، یاد ایثارگران بزرگ تاریخ اسلام را گرامی داشت و افزود: ایشان نیز از شهدای نهضت کربلاست و از اهل بیت امام حسین(ع) دفاع کرد

حجت‌الاسلام صفری در ادامه سخنان خود، با اشاره به روز مباهله پیامبر اکرم(ص) و تجلیل از عظمت این واقعه در تاریخ اسلام، بر جایگاه والای اهل‌بیت(ع) تاکید کرد.

وی همچنین با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید بزرگوار، آیت‌الله سعیدی که به دست مأموران رژیم ستم‌شاهی پهلوی به شهادت رسید، گفت: ایشان نمونه‌ای از فداکاری علما در مسیر روشنگری و ایستادگی در برابر ظلم بودند.

اهمیت حفظ اصالت فرهنگی و حمایت از هنرمندان

امام جمعه لاهرود در بخش پایانی سخنان خود، ضمن بزرگداشت روز صنایع دستی، بر اهمیت حفظ اصالت فرهنگی و حمایت از هنرمندان این حوزه تاکید کرد و آن‌ها را سفیران فرهنگ و هویت ملی دانست.

حجت‌الاسلام صفری همچنین با گرامی‌داشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، نقش محوری خانواده در سلامت و پویایی جامعه را یادآور شد و افزود: خانواده در مکتب اهل بیت(ع) پناهگاهی امن برای رشد معنوی و عاطفی است که باید برای استحکام بنیان خانواده تلاش کنیم.