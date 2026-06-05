دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد یأس و فاصله میان مردم و نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با دعوت به تقوای الهی و اشاره به احادیث پیامبر اکرم(ص) و امام موسی کاظم(ع)، حق‌گویی و حق‌پذیری را عامل نجات و رشد انسان دانست و اظهار کرد: هرچند مسیر حق سخت است اما سرانجام آن پیروزی و سعادت خواهد بود.

وی افزود: یکی از آسیب‌های دوری از تقوا، اسراف و گناه است و اهل تقوا در مصرف آب، برق و گاز نیز رعایت و صرفه‌جویی را مورد توجه قرار می‌دهند.

امام جمعه مشگین شهر با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد، این روز را نقطه آغاز نهضت انقلاب اسلامی دانست و یاد و خاطره شهدای این قیام تاریخی را گرامی داشت.

حجت‌الاسلام باوقار همچنین با اشاره به فرا رسیدن ۲۴ ذی‌الحجه، عید مباهله را از اعیاد بزرگ اسلامی و روز پیروزی اسلام عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر مردم و دستگاه‌های فرهنگی به تبیین این مناسبت شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از محیط زیست، مردم را به حفظ هوای پاک و زمین پاک دعوت کرد و مراقبت از منابع طبیعی را یک وظیفه همگانی دانست.

امام جمعه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در ۱۴ خرداد، بیان کرد: دشمن در جنگ ترکیبی بر کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در محاسبات و تصمیم‌گیری مسئولان تمرکز کرده و با ابزارهایی همچون یأس‌آفرینی، ایجاد ترس، تردید نسبت به حقانیت نظام و بدبینی میان مردم و حاکمیت به دنبال ضربه زدن به کشور است.

وی راهکار مقابله با توطئه‌های دشمن را ایستادگی، مقاومت و توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور عنوان کرد و افزود: مسجد، خیابان و نماز جمعه سه ضلع مهم جبهه فرهنگی و اجتماعی انقلاب هستند که باید تقویت شوند.

حجت‌الاسلام باوقار با اشاره به تجمعات مردمی شبانه، خواستار حضور و همراهی بیشتر مسئولان در این برنامه‌ها شد و گفت: حرکت از مساجد به سمت حضور در اجتماعات مردمی و نماز جمعه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: دشمنان تاکنون هیچ دستاوردی در برابر ملت ایران نداشته‌اند و تنها با جنگ رسانه‌ای به دنبال القای پیروزی هستند.

امام جمعه مشگین شهر همچنین با اشاره به تحرکات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و پروژه موسوم به پیمان ابراهیم، تأکید کرد: در صورت هرگونه تعدی به خاک کشور، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسخ قاطع، کوبنده و پشیمان‌کننده‌ای خواهند داد.

وی در پایان بر ضرورت توجه جدی مسئولان به محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و اجرای دقیق رهنمودهای ایشان تأکید کرد.