آغاز مصاحبه دکتری دانشگاه علامه طباطبائی از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علامه طباطبائی برنامه زمان‌بندی و جزئیات برگزاری مصاحبه آزمون دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را منتشر کرد.

پذیرفته‌شدگان مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری می‌توانند در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۷ خردادماه سال جاری برای انجام مصاحبه علمی به این دانشگاه مراجعه کنند.

داوطلبان برای اطلاع از جزئیات دقیق و زمان‌بندی اختصاصی خود، باید به سامانه آزمون دانشگاه به نشانی azmoon.atu.ac.ir مراجعه کرده و کارت مصاحبه خود را دریافت کنند.

طبق اعلام دانشگاه، محل برگزاری مصاحبه‌ها «دانشکده حسابداری و مدیریت» واقع در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی تعیین شده است و داوطلبان موظفند بر اساس زمان درج‌شده در کارت خود، در این محل حضور یابند.