ثبات قیمت طلا در بازار جهانی در انتظار جزئیات توافق ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه تغییر محسوسی نداشت؛ این در حالی است که بهای این فلز گرانبها در جلسه معاملاتی پیشین به بالاترین سطح خود در بیش از یک هفته اخیر رسیده بود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با ۰.۱۵ درصد افزایش به ۴۳۱۸ دلار و ۱۰ سنت رسید. طلا در معاملات روز دوشنبه تا ۳.۶ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح خود از پنجم ژوئن رسیده بود. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با ۰.۲۴ درصد کاهش به ۴۳۴۱ دلار و ۱۰ سنت رسید.
دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا و ایران به یک توافق اولیه برای پایان دادن به درگیریها در خلیج فارس دست یافتهاند، هرچند جزئیات این توافق هنوز بهطور رسمی منتشر نشده و دو طرف باید درباره برقراری آتشبس دائمی به مذاکره ادامه دهند.
ادوارد میر، تحلیلگر بازار در شرکت مارکس، معتقد است روند صعودی اخیر طلا تا حد زیادی تحت تأثیر اخبار مربوط به ایران بوده و فضای خوشبینی در بازار میتواند طی روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
در همین حال دلار آمریکا در آستانه تصمیمگیری بانک مرکزی ژاپن درباره نرخ بهره، نزدیک به پایینترین سطح خود در ۱۰ روز گذشته باقی مانده است.
سرمایهگذاران همچنین در انتظار تصمیمگیری فدرال رزرو آمریکا درباره سیاست پولی در روز چهارشنبه هستند. این نخستین نشست تحت ریاست کوین وارش خواهد بود و پیشبینی میشود نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند.
به گفته تحلیلگران، در صورتی که رئیس جدید فدرال رزرو به امکان کاهش نرخ بهره در اواخر سال جاری اشاره کند، احتمال تضعیف بیشتر دلار و تقویت دوباره قیمت طلا وجود دارد. در مقابل، اتخاذ موضع انقباضیتر میتواند فشار نزولی بر بازار طلا وارد کند.
در همین حال معاملهگران پس از انتشار خبر توافق اولیه صلح، احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر را به حدود ۵۷ درصد کاهش دادهاند؛ رقمی که در هفته گذشته نزدیک به ۷۰ درصد بود.
طلا به عنوان دارایی بدون سود در شرایط نرخ بهره بالا جذابیت کمتری برای سرمایهگذاران دارد.
بانک سیتی نیز پیشبینی خود از قیمت طلا در سهماهه آینده را افزایش داده و آن را به ۴۵۰۰ دلار در هر اونس رسانده است.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با کاهش ۱.۰۵ درصدی به ۶۹ دلار و ۴۵ سنت رسید و پلاتین نیز با افت ۰.۷۹ درصدی در سطح ۱۷۵۹ دلار و ۷۴ سنت معامله شد.
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