امام جمعه کنگان: امام احیاگر اسلام ناب و مروج معنویت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با تبریک عید الله الاکبر عید سعید غدیر خم اظهار کرد: غدیر یک جریان تاریخی نیست بلکه یک تفکر و گفتمان است و به نص صریح روایت نبوی ابلاغ پیام غدیر بر همه مسلمانان واجب است.

خطیب جمعه کنگان بیان کرد: فاطمیه ، خانه نشینی آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و عاشورا نتیجه و پیامد تلخ فراموشی پیام غدیر است.

محمودی با تسلیت سالروز ارتحال ملکوتی امام راحل عظیم الشان گفت: امام خمینی (ره) ابرمرد تاریخ معاصر که توانست اسلام و غدیر را احیاء و با حدیث ثقلین انقلاب اش را به ثمر برساند.

وی افزود: در روزگاری که دشمن دین را افیون ملتها معرفی کرد امام بزرگوار اسلام ناب را احیا و معنویت را در دنیای معاصر ترویج و مهجوریت قرآن و عترت بعنوان بزرگترین مصیبت تاریخ را برداشت.

امام جمعه کنگان با بازخوانی سخنان امام شهید درباره امام راحل بیان نمود: یکی از تاکیدات رهبر شهید انقلاب جلوگیری از تحریف شخصیت و گفتمان امام بود که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

محمودی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ گفت: اگر امروز ملت ایران در برابر زیاده خواهی های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و صهیونیست کودک کش می ایستد حاصل جهاد ، ایثار و خون های پاک شهدای مقاوم و نستوه مانند شهدای قیام ماندگار ۱۵ خرداد است.

وی با بازخوانی پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید غدیر و ۱۴ خرداد، بیان کرد: «بازخوانی مکتب امام و مفهوم قیام لله»، «تأکید بر نقش مردم و وحدت ملی» و «هشدار نسبت به جنگ ترکیبی دشمن و ضرورت حفظ انسجام اجتماعی» سه محور اصلی پیام رهبر معظم انقلاب بود.

تقدیر از صبر انقلابی مردم و میدان داری ملت

محمودی با تبریک میلاد با سعادت امام موسی بن جعفر علیه السلام و بازخوانی سیره آنحضرت گفت: تحول دلها هنر بزرگ امام کاظم علیه السلام بود که باید درس و الگویی برای همه امت اسلام باشد.

وی با گرامیداشت هفته جهانی محیط زیست و مرور ابلاغ سیاست های کلی نظام توسط امام شهید در حوزه محیط زیست، عنوان کرد: سیاست های ابلاغی رهبر شهید در حوزه های مختلف از جمله محیط زیست باید به عنوان یک مطالبه جدی و ملی پیگیری شود.

امام جمعه کنگان با تقدیر از صبر انقلابی مردم و میدان داری ملت بزرگ ایران در ۱۰۰ روز فراق و سوگ رهبر شهید گفت: پیروزی و توفیقات کشور در جنگ تحمیلی سوم ، مواضع قدرتمندانه مقامات کشوری در عرصه بین المللی و ترس و زبونی دشمن نتیجه حضور و طلایه داری مردم بصیر ایران در صحنه و میدان است.

محمودی خطبه ها لبنان را جزء جدایی ناپذیر آتش بس و خط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات دانست و با تاکید بر این مهم که ملت ایران هرگز دست از حمایت لبنان و جریان مقاومت بر نمی دارد، تاکید کرد: اگر دشمن آمریکایی – صهیونیستی دست از جنایات خود در لبنان برندارد، نیروهای مسلح و مقتدر جمهوری اسلامی ایران درهای جهنم را بروی دشمن باز خواهند کرد.

تبریک روز مباهله به عنوان غدیر دوم و یکی از افتخارات شیعه، تجلیل از مقام شامخ میثم تمار و بیان حالات آن مجاهد نستوه، گرامیداشت یاد و خاطره مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیت الله فیاض و تقدیر از برگزاری آبرومندانه مراسم دهه ولایت و بازخوانی واقعه ماندگار و بزرگ غدیر از منظر بزرگان اهل سنت از دیگر مباحث مطرح شده در خطبه دوم بود.