به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی عرب‌سعیدی در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: رعایت تقوا مانع نافرمانی خدا می‌شود و متقی تقوا دارد، علاوه بر اینکه ترک گناه می‌کند، انگیزه، اشتیاق و ذوق برای انجام اطاعت خدا دارد.

وی افزود: عصر روز ۱۳ خرداد ۴۲، امام راحل سخنرانی معروف انجام داد که به گوش پهلوی‌ها رسید و شامگاه پانزده خرداد امام را بازداشت کرده و به تهران منتقل کردند یکی از موارد برجسته، تشبیه حکومت پهلوی توسط امام راحل به دستگاه بنی امیه بود.

نقش بانوان و نقطه عطف تاریخ ایران

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: در شهرهای بزرگی مثل اراک، مشهد، اصفهان و تهران مردم تجمع کردند و نکته قابل توجه در آن‌ دوران ارتباط نزدیک مردم با مرجعیت بود.

عرب‌سعیدی تصریح کرد: عمده افراد قیام ۱۵ خرداد بانوان بودند و اولین شهدای این قیام نیز بانوان بوده اما آمار دقیق از تعداد شهدا وجود ندارد؛ امام‌راحل این قیام را نقطه عطف تاریخ ایران اعلام کردند و از آن روز به یوم الله یاد کردند.

تمرکز دشمن بر تاب‌آوری مردم و اقتصاد

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در سالروز رحلت امام راحل، بیان کرد: هرچند که صدای پرصلابت، کلام حکیمانه و نافذ امام شهید را نمی‌شنویم اما همین مکتوباتی که از امام راحل و امام شهید وجود دارد چراغ راه و مسیر آینده است.

امام‌جمعه موقت اردستان ادامه داد: زیربنای مکتب امام راحل، قیام برای خدا بوده یعنی امام راحل برای خدا و اجرای فرامین الهی قیام کردند و فرقی نمی‌کند این فرامین الهی در چه ابعادی از لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باشد.

عرب‌سعیدی اضافه کرد: شاگردان این مکتب آماده اقامه حق و اضاله باطل‌ند و این شاگردان مردمی هستند که این شب‌ها در حدود نزدیک به صد شب با حضور در میادین‌ و خیابان‌ها حق را اقامه کرده و باطل را نابود خواهند کرد.

وی بیان کرد: قسمت دیگری از پیام رهبر انقلاب به این موضوع اشاره دارد که دشمن خبیث در مصاف با نیروهای مسلح دچار شکست شده و در مواجهه با ضربه‌های قاطع در نبرد نظامی و در میدان و خیابان تحقیر پرمعنا و عمیقی را تجربه کرده است‌.

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: دشمن کید و حیله خود را در دو نقطه متمرکز کرده که یک نقطه آن‌ تاب‌آوری مردم بوده و دیگری هم ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور است.

عرب‌سعیدی ادامه داد: دشمن وقتی در عرصه نظامی نتوانست موفقیت کسب کند، تمام توان‌ خود را در عرصه اقتصادی و فرهنگی به‌کار می‌برد، تمرکز دشمن در تاب‌آوری مردم بر سر همین موضوعات فرهنگی، اقتصادی و معیشت مردم است و به‌همین‌ دلیل بر مردم فشار وارد می‌کند.

مدیریت فضای مجازی و چالش‌های معیشتی

وی اضافه کرد: دومین تمرکز دشمن در ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور است که خیلی مهم بوده و وظیفه مسئولان را سنگین کرده، یکی از این خطاها، همین موضوع اینترنت و فضای مجازی است، امام شهید فرموده بودند همه دنیا فضای مجازی خود را مدیریت می‌کنند بنابراین ما نیز باید مدیریت کنیم.

امام‌جمعه موقت اردستان تصریح کرد: بزرگترین منشا کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه، فضای مجازی بود که از این طریق آموزش ساخت انواع مواد آتش‌زا و نظایر آن‌ به‌ مردم داده می‌شد بنابراین لازم است فضای مجازی مدیریت شود.

عرب‌سعیدی تاکید کرد: یکی از خطاهایی که حتما باید مسئولین پیگیر باشند معیشت مردم است، اقتصاد و معیشت مردم واقعا به حدی رسیده که توان مردم بریده شده گرچه دولت هم تلاش می‌کند اما به فرموده رهبر شهید باید این‌ تلاش‌ها چند برابر شود.

انتقاد از افزایش چندبرابری قیمت‌ها و لزوم پاسخگویی درباره گرانی‌ها

وی خاطرنشان کرد: مردم خطاهای مسئولان را رصد می‌کنند پس مسئولان وظیفه سنگینی دارند و باید مسئولان نیز زندگی خود را همچون مردم کف خیابان بیاورند.

امام‌جمعه موقت اردستان با بیان اینکه مسئولان، مخاطب پیام رهبر انقلاب هستند، ادامه داد: وضعیت اقتصاد نباید اینگونه باشد که در بازه زمانی ۱ یا ۲ ماهه، قیمت برخی از اجناس ۵ برابر شود، این موضوع را باید مسئولین توضیح دهند گرچه شرایط جنگی هم تا حد متعارف قابل درک است ولی نباید اینگونه باشد.

عرب‌سعیدی اضافه کرد: مسئولان توضیح‌ دهند که چرا وضعیت صنعت خودرو در کشور به این شکل است، هر کشوری در وضعیت جنگ، واردات خودرو را آزاد می‌کند بنابراین خوب است مسئولان بیان کنند که چه چیزی پشت پرده است که تا این حد زیاد و چند برابر، قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و صنعت هسته‌ای

وی بیان کرد: افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۱۷ مگاواتی با حضور وزیر نیرو در شهرستان اردستان اقدام بسیار ارزشمند و ارزنده‌ای است که امید می‌رود توسعه پیدا کند همچنین موضوع صرفه‌جویی نیز مهم بوده و باید هرکسی به هر نحوی این مورد را رعایت کند.

امام‌جمعه موقت اردستان تصریح کرد: همزمان با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حتما باید صنایع هسته‌ای نیز توسعه پیدا کند که امام شهید در چهارده خرداد سال گذشته بر این موضوع تاکید کردند که صنعت هسته‌ای یک صنعت مادر است و نباید از دست بدهیم.

عرب‌سعیدی خاطرنشان کرد: نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان زیاد شده اما باید شهرستان هم از این بهره‌مند شود و در حوزه کشاورزی و برای چاه‌های کشاورزی و دیگر موارد مورد نیاز برای شهرستان نیز بهره‌وری داشته باشد.

تذکر در مورد پیگیری مسائل شهری

وی با بیان اینکه امام‌جمعه اردستان در خطبه نماز عید قربان پیرامون مشکلات مسجد جامع این شهر تذکراتی داد، تاکید کرد: هنگامی که امام‌جمعه یک موضوع را در خطبه مطرح می‌کند خواسته شخصی نیست و باید توسط مسئولان مربوطه پیگیری شود، مسجد جامع اردستان یک میراث هزارساله است، متاسفانه مسئولان مربوطه به تذکر امام‌جمعه توجهی نکردند که امید می‌رود دیگر اینگونه نباشد و مسائل پیگیری شود.

امام‌جمعه موقت اردستان یادآور شد: امنیت شهر و کشور وابسته به حضور مردمی در این تجمعات خیابانی است که از برگزارکنندگان این مراسم‌ها، تشکر می‌کنیم همچنین اصحاب رسانه شهرستان نیز به نحو صحیح و صادقانه اخبار تجمع را منعکس می‌کنند.