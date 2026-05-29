به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر امینی در خطبههای این هفته نماز جمعه بردسکن ضمن تبریک ولادت امام هادی (ع) و فرا رسیدن دهه امامت و ولایت، عید غدیر خم را برترین عید امت اسلامی دانست و اظهار کرد: در میان تمامی اعیاد، غدیر به عنوان «عیداللهالاکبر» جایگاه ویژهای دارد.
امام جمعه بردسکن با اشاره به تقارن عید غدیر امسال با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) افزود: داغ فراق امام راحل سنگین بود، اما انتخاب هوشمندانه مقام معظم رهبری، مرهمی بر دلهای داغدار ملت شد.
وی افزود: امروز نیز تجمعات مردم ولایتمدار ما در ۹۰ شب گذشته، ثابت کرده است که این ملت بر مدار غدیر و امامت حرکت میکنند و با شعار «حیدر حیدر» پای دین و انقلاب خود ایستادهاند.
امینی با اشاره به سخنان رهبر شهید درباره وظایف خواص جامعه، تصریح کرد: طبق فرمایشات ایشان، خواص اگر در چهار محور «تشخیص بهموقع»، «تصمیم بهموقع»، «گذشتن از دنیا» و «اقدام خالصانه برای خدا» دچار غفلت شوند، نظام ضربه خواهد خورد.
