۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

شجاعت در برابر دشمن از شاخصه‌های اصلی مسئولان نظام است

بردسکن- امام جمعه بردسکن با تأکید بر اینکه شجاعت در برابر دشمن از شاخصه‌های اصلی مسئولان نظام است، گفت: اگر مسئولان کشور در مقابل دشمن احساس ترس کنند، بر سر مردم آوار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بردسکن ضمن تبریک ولادت امام هادی (ع) و فرا رسیدن دهه امامت و ولایت، عید غدیر خم را برترین عید امت اسلامی دانست و اظهار کرد: در میان تمامی اعیاد، غدیر به عنوان «عیدالله‌الاکبر» جایگاه ویژه‌ای دارد.

امام جمعه بردسکن با اشاره به تقارن عید غدیر امسال با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) افزود: داغ فراق امام راحل سنگین بود، اما انتخاب هوشمندانه مقام معظم رهبری، مرهمی بر دل‌های داغدار ملت شد.

وی افزود: امروز نیز تجمعات مردم ولایت‌مدار ما در ۹۰ شب گذشته، ثابت کرده است که این ملت بر مدار غدیر و امامت حرکت می‌کنند و با شعار «حیدر حیدر» پای دین و انقلاب خود ایستاده‌اند.

امینی با اشاره به سخنان رهبر شهید درباره وظایف خواص جامعه، تصریح کرد: طبق فرمایشات ایشان، خواص اگر در چهار محور «تشخیص به‌موقع»، «تصمیم به‌موقع»، «گذشتن از دنیا» و «اقدام خالصانه برای خدا» دچار غفلت شوند، نظام ضربه خواهد خورد.

کد مطلب 6843923

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
