پورجمشیدیان: باید مردان عرصه دیپلماسی را حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورجمشیدیان صبح یکشنبه در آیین بزرگداشت شهید محمد پاکپور فرمانده سابق کل سپاه پاسداران در تالار قدس حرم مطهر رضوی اظهار کرد: باید مردان عرصه دیپلماسی را حمایت کرد تا در مذاکره با قوت و پشتوانه محکم مردمی حضوری مقتدرانه داشته باشند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: دشمن بزرگانی مثل شهید لاریجانی را خراب کرد و شرمنده شدیم در این میان سردار پاکپور بارها از لاریجانی به عنوان انسانی بزرگی یاد می کرد.

وی با اشاره به رشادت‌های شهید پاکپور گفت: این شهید گرانقدر ۴۵ سال مداوم و مستمر در میدان نبرد حضور داشت. در نبرد زمینی بی نظیر و مانند نداشت. او نظریه پرداز بزرگ نظامی بود. کسی که میدان‌ها را تجربه کرده بود.

پورجمشیدیان با بیان اینکه شهید پاکپور بنیانگذار زرهی در مجموعه سپاه بود، افزود: این شهید گرانقدر موشک را در نیروی زمینی سپاه نهادینه کرد و امروز تاثیر آن را در جنگ می بینیم.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: شهید پاکپور به انواع عملیات‌های آبی- خاکی آشنایی داشت و بدون شک معمار امنیت نوین مردمی ایران بود و نقش مهمی در مقابله با گروهک‌های تروریستی و داعش داشت.

وی افزود: این شهید والامقام در نخستین جنگ بزرگ جبهه مقاومت و جنگ ۳۳ روزه لبنان در کنار شهیدان نصرالله و مغنیه حضور داشت و فرماندهی کرد و نقش مهمی در ایجاد وحدت داخلی لبنان ایفاء نمود.

پورجمشیدیان گفت: شهید پاکپور معمار عملیات هوشمند کنترل تنگه هرمز هم بود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اظهار کرد: در سایه این تلاش ها و از خودگذشتگی ها امروز موشک های برقرار است نظام و دولت هم سرجای خود است و نیروهای مسلح، مقتدرتر از قبل کار می‌کنند.