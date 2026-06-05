به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی در پنجمین نشست وزیران امور داخلی و امنیت عمومی سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک قرقیزستان تشکیل شده است، شرایط و مناسبات فعلی حاکم بر نظام بینالملل را مملو از شکنندگی، سیالیت و ناپایداری دانست و گفت: در شرایطی که جهان با چالشهای فزاینده امنیتی مواجه است، هیچ کشوری نمیتواند به تنهایی در برابر این چالشها ایستادگی کند.
وزیر کشور با تاکید بر اهمیت و جایگاه گفتمان معطوف به چندجانبهگرایی و نظم چندقطبی در راهبرد بلندمدت سازمان همکاری شانگهای اظهار کرد: این سازمان با در برگرفتن نزدیک به نیمی از جمعیت جهان، سهم چشمگیری در تولید و تجارت جهانی، برخورداری از گستردهترین ذخایر انرژی و قرار گرفتن در قالب مهمترین مسیرهای ارتباطی و ترانزیتی اوراسیا، به یکی از ظرفیتها و ارکان اصلی شکل دهنده تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و همچنین شکلدهی به صلح، ثبات و شکوفایی در مقیاس منطقهای و جهانی در قرن بیست و یکم تبدیل شده است.
اسکندر مومنی امنیت را پیششرط و زیربنای هرگونه توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی دانست و افزود: بدون ثبات و امنیت، سرمایهگذاری معنایی نخواهد داشت.
وی گفت: رویکرد جمهوری اسلامی ایران بر تامین امنیت منطقه توسط خود کشورهای منطقه، بر پایه اصول جهانشمول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد و با احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی همه دولتها مبتنی است.
مومنی افزود: تحریمهای یکجانبه و استانداردهای دوگانه نهتنها امنیتساز نیستند، بلکه منجر به بیثباتی و بیاعتمادی بیشتر میشوند.
وزیر کشور تجاوز حاکمان ایالات متحده آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی در گرماگرم مذاکرات دوجانبه که منجر به تخریب بیمارستانها، مدارس، مناطق مسکونی و از بین بردن زیرساختها و نیروگاهها، اماکن تاریخی و کشتار زنان، کودکان، سالمندان و شهروندان بیگناه از جمله شهادت دختران و پسران دبستانی در شهرستان میناب استان هرمزگان شد و همچنین ترور رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای (ره) و سایر مقامات و فرماندهان ایرانی را نمادی از زیر پا گذاشتن همه اصول و موازین بینالمللی و بشردوستانه دانست.
مومنی گفت: سازمان همکاری شانگهای در بیست و پنجمین سالگرد تأسیس خود و در شرایط حمله به یک عضو سازمان، با مسئله خطیری مواجه است و باید نسبت به آینده سازمان توجه بیشتری از خود نشان دهد؛ صدای سازمان در مخالفت با نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک عضو باید در جهان بهطور واضح و قاطع شنیده شود.
وی افزود: باید نقش سازمان در تأمین منافع جمعی مشاهده شود؛ چراکه در حال حاضر، سازمان علاوه بر تهدیدات درونی نظیر تروریسم و افراطگرایی، با تهدیدات بیرونی نیز مواجه شده است.
مومنی گفت: مخاطراتی مانند تروریسم، افراطیگری و جداییطلبی، شبکهای درهمتنیده را تشکیل میدهند که از طریق بیثباتیها و ناامنیها، صلح و توسعه در منطقه را تهدید میکنند.
ایران را یکی از قربانیان عمده تروریسم است
وی جمهوری اسلامی ایران را یکی از قربانیان عمده تروریسم دانست و بر نقش سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک ابزار مهم برای هماهنگی عملیات مشترک و تبادل اطلاعات از طریق ساختار منطقهای مقابله با تروریسم تأکید کرد.
وزیر کشور ارتقاء کارایی این مرکز را از اولویتهای این سازمان دانست و راهکارهایی از جمله جلوگیری از پناه دادن، تامین مالی و تجهیز گروههای تروریستی، افزایش همکاریهای اطلاعاتی و قضایی و تقویت مکانیزمهای کنترل مرزی ارائه داد.
مومنی با اشاره به چهار هزار شهید و بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ جانباز کشورمان در مبارزه با مواد مخدر و کشف بیش از ۱۶ هزار تُن انواع مواد در ۴۵ سال گذشته، نقش ایران را در ایجاد صلح، ثبات و سلامت جامعه جهانی خاطرنشان کرد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا تجربیات خود در زمینه کاهشِ تقاضای مواد مخدر با اتخاذ تدابیر علمی، جامع و فراگیر و همچنین بهرهگیری از ظرفیت مشارکتهای مردمی برای درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان را با اعضای محترم به اشتراک بگذارد.
وزیر کشور با اشاره به نخستین نشست رؤسای دفاتر ملی مرکزی اینترپل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دسامبر سال ۲۰۲۵ که به ابتکار پلیس جمهوری اسلامی ایران در تهران و با هدف تقویت همکاریهای پلیسی و امنیتی و ایجاد هماهنگیهای موثرتر میان نهادهای انتظامی کشورهای عضو برای مقابله با جرائم فراملی، تروریسم، فعالیتهای سازمانیافته مجرمانه و تهدیدات نوظهور منطقهای برگزار شده بود اظهار کرد: مطمئناً تداوم و برگزاری دورهای نشست موصوف گامی رو به جلو به منظور توسعه همکاریهای پلیسی و ایجاد ساختارهای هدفمند در سازمان خواهد بود.
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