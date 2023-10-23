۷۰درصد رانندگان در آذربایجان شرقی از کمربندایمنی استفاده نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان، با ابراز نگرانی از افزایش آمار تصادفات درون شهری، تعدد آنها را قابل تأمل و نیازمند بررسی و تحلیل دقیق دانست و بر تقویت تعامل شهرداری‌ها با پلیس راهور و حضور مؤثر پلیس در شهرها برای کاهش ترافیک و آمار تصادفات منجر به فوت تاکید کرد.

وی گفت: بررسی‌های انجام شده در ۱۰ محور جاده‌ای آذربایجان شرقی نشان دهنده عدم استفاده ۷۰ درصد رانندگان از کمربند ایمنی و ۴۳ موتورسیکلت سواران از کلاه ایمنی است.

به گفته وی ۳۸ درصد سبقت خودروها در جاده‌ای آذربایجان شرقی غیرمجاز و ۳۱ درصد تردد خودروها نیز با سرعت غیرمجاز به ثبت رسیده است.

فوتی‌های حوادث رانندگی در آذربایجان‌شرقی هشت درصد افزایش یافت

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه اعلام کرد: تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث و تصادفات رانندگی این استان از ابتدای سالجاری تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال هشت درصد افزایش یافت.

مهرداد ستاره با ابراز نگرانی از افزایش روز افزون جان باختگان تصادفات رانندگی در آذربایجان شرقی، افزود: در مدت یاد شده تعداد ۵۸۴ نفر در سوانح رانندگی استان جان خود را از دست داده‌اند که شهرستان تبریز با ۱۲۴ نفر آمار فوتی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی شهرستان‌های مرند با ۵۵ نفر و اهر با ۳۶ نفر به ترتیب بیشترین آمار تلفات جانی تصادفات رانندگی آذربایجان شرقی را داشته‌اند.

ستاره با بیان اینکه ۵۴ درصد جان باختگان حوادث رانندگی آذربایجان شرقی به دلیل شدت تصادم در محل حادثه فوت کرده‌اند، اظهار کرد: بر همین اساس ۴۳ درصد فوت شدگان در محل بیمارستان و پنج درصد نیز حین انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست داده‌اند.

سرهنگ آبراهه سرپرست پلیس راه آذربایجان شرقی نیز مهمترین علت تصادفات منجر به فوت استان را با فراوانی ۳۴ درصدی مربوط به واژگونی خودرو و عدم توجه به جلو و خواب آلودگی رانندگان اعلام کرد.