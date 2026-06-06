به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در ادامه برنامه‌های دیپلماسی علمی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در بلاروس، در دیدار غلامرضا گل‌محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی با یوری گورلوف وزیر کشاورزی و مواد غذایی بلاروس، ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه‌های پژوهش‌های کاربردی، غنی‌سازی خاک، انتقال فناوری، توسعه ماشین‌آلات کشاورزی و تبادل دانش فنی را بررسی شد، دیداری که با محوریت توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی تات، زمینه‌ساز تعریف پروژه‌های مشترک و گسترش همکاری‌های راهبردی میان دو کشور می‌شود.

در ابتدای این نشست، غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تات ضمن ابلاغ سلام و پیام وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی «Belagro» به عنوان بستری مؤثر برای توسعه همکاری‌های تخصصی و تبادل تجربیات در بخش کشاورزی قدردانی کرد. همچنین از طرف بلاروسی برای حضور فعال در نمایشگاه‌های تخصصی کشاورزی ایران دعوت به عمل آمد.

در این دیدار، دو طرف بر برگزاری چهارمین نشست کمیته مشترک همکاری‌های کشاورزی ایران و بلاروس در آینده نزدیک، به‌صورت حضوری یا برخط، توافق کردند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این نشست، توافق برای پیگیری طرح مشترک غنی‌سازی خاک در ایران با مشارکت سازمان تات و آکادمی علوم بلاروس بود. بر اساس این توافق، زمینه تدوین تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی میان دو مجموعه فراهم خواهد شد تا ظرفیت‌های علمی دو کشور در راستای ارتقای بهره‌وری خاک و توسعه کشاورزی پایدار به کار گرفته شود.

در بخش همکاری‌های صنعتی نیز موضوع ایجاد کارخانه مشترک تولید تراکتور و ادوات کشاورزی در ایران با مشارکت طرف بلاروسی مورد بررسی قرار گرفت. این همکاری می‌تواند علاوه بر تقویت توان تولید داخلی ماشین‌آلات کشاورزی، زمینه انتقال دانش فنی و فناوری‌های نوین به کشور را فراهم کند.

بهره‌گیری از ظرفیت کریدور بین‌المللی شمال–جنوب برای توسعه تجارت کشاورزی، استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد چابهار برای دسترسی به بازارهای منطقه و همکاری در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی از دیگر محورهای این نشست بود. در همین راستا، روند تأمین کود پتاس از بلاروس نیز مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین طرفین بر برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک میان پژوهشگران و متخصصان دو کشور در حوزه‌های سیب‌زمینی، دانه‌های روغنی و غلات تأکید کردند؛ اقدامی که می‌تواند به توسعه همکاری‌های علمی، تبادل دانش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تحقیقاتی دو کشور منجر شود.

وزیر کشاورزی و مواد غذایی بلاروس نیز در این دیدار ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران در خصوص تحولات اخیر، بر حمایت کشورش از ایران تأکید کرد و آمادگی بلاروس را برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و تأمین برخی محصولات مورد نیاز ایران اعلام داشت.

این دیدار در فضایی سازنده برگزار شد و دو طرف بر گسترش همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های پژوهش، فناوری، ماشین‌آلات، نهاده‌ها و تجارت کشاورزی با محوریت نهادهای علمی و تحقیقاتی تأکید کردند.