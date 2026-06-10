رفع موانع فنی و بهداشتی، شرط جهش تجارت با اوراسیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی در نخستین سالگرد اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: توسعه تجارت با کشورهای همسایه و منطقه یکی از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و در این مسیر اقدامات قابل‌توجهی طی یک سال گذشته انجام شده است.

وی افزود: اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا فرصت مناسبی برای گسترش مبادلات تجاری در حوزه محصولات کشاورزی و دامی ایجاد کرده و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی کشور در این مدت نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای تجاری داشته است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به آمار تجارت محصولات دامی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: در سال گذشته صادرات محصولات دامی و فرآورده‌های مرتبط به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اقلام مختلف انجام شده و همزمان واردات نهاده‌ها، دام و برخی فرآورده‌های خام دامی نیز از این کشورها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: روند مبادلات در این بخش رو به رشد است و انتظار می‌رود با رفع موانع موجود و تقویت همکاری‌های فنی و بهداشتی، سطح تجارت میان طرفین در سال‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند.

رفیعی‌پور یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه تجارت را ضرورت ارتباط مستمر میان دستگاه‌های حاکمیتی دو طرف دانست و تصریح کرد: تجربه نشان داده هر جا ارتباط منظم و مستقیم میان رایزنان بازرگانی، سفارتخانه‌ها و سازمان‌های تخصصی از جمله سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت و سایر نهادهای مسئول برقرار بوده، روند تجارت نیز با سهولت بیشتری انجام شده است.

وی با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی فعال‌تر نمایندگان تجاری و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای عضو اوراسیا اظهار داشت: ارتباطات مستمر و ماهانه میان نمایندگان تجاری و دستگاه‌های تخصصی می‌تواند بسیاری از موانع و سوءتفاهم‌های احتمالی را پیش از تبدیل شدن به مشکل تجاری برطرف کند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های ناشی از تفاوت مقررات ملی کشورها اشاره کرد و گفت: تمامی کشورها موظف به رعایت قوانین ملی، منطقه‌ای و مقررات بین‌المللی هستند و گاهی اختلاف‌نظرهایی میان کشورها درباره الزامات بهداشتی، قرنطینه‌ای و استانداردهای واردات و صادرات ایجاد می‌شود.

وی افزود: این اختلاف‌نظرها نباید به مانعی برای توسعه تجارت تبدیل شود، زیرا در چارچوب مقررات بین‌المللی و استانداردهای سازمان‌های جهانی مرتبط، سازوکارهای مشخصی برای حل و فصل این مسائل وجود دارد.

رفیعی‌پور تأکید کرد: ضروری است در تعاملات تجاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، علاوه بر توجه به قوانین ملی طرفین، از ظرفیت توافقات منطقه‌ای و استانداردهای بین‌المللی نیز برای رفع موانع فنی و بهداشتی استفاده شود.

وی تاکید کرد: سازمان دامپزشکی کشور آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سفارتخانه‌ها و نهادهای متناظر در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روند صدور مجوزها، تأییدیه‌های بهداشتی و فرآیندهای قرنطینه‌ای را تسهیل کند تا زمینه توسعه صادرات و واردات محصولات دامی و کشاورزی بیش از پیش فراهم شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با تداوم همکاری‌های فنی و تخصصی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موانع موجود در مسیر تجارت کاهش یافته و ظرفیت‌های قابل توجه همکاری در بخش کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی به شکلی مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.