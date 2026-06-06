به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، محمدفرید سپری، مدیرکل دفتر امور سبزیها و گیاهان جالیزی اظهار کرد: کشت نشایی امروز یکی از راهکارهای مهم و قابل اتکا برای آینده تولید سبزی و صیفی کشور است.
وی افزود: یکی از مهمترین مزیتهای کشت نشایی، کاهش مصرف آب در مرحله کاشت و استقرار است. براساس برآوردها، اجرای این روش میتواند حدود ۱۵ درصد صرفهجویی آبی در این مرحله ایجاد کند.
مدیرکل دفتر امور سبزیها و گیاهان جالیزی تصریح کرد: این صرفهجویی از طریق کاهش نیاز به آبیاریهای مکرر برای سبز شدن بذر در مزرعه، کاهش تلفات گیاهچه و نیاز کمتر به واکاری، استقرار سریعتر نشا در زمین اصلی، امکان مدیریت دقیقتر آبیاری، بهویژه در ترکیب با آبیاری قطرهای و نوار تیپ، کوتاهتر شدن دوره حضور گیاه در مزرعه تا رسیدن به مرحله تولید و در نهایت کاهش مصرف سم و کود اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، از مجموع حدود ۶۶۷ هزار هکتار سطح زیر کشت سبزی و جالیز کشور و تولید بیش از ۲۶ میلیون تن محصول، حدود ۲۳۵ هزار هکتار بهصورت نشایی کشت شده است، گفت: سهم بالای نشاکاری در محصولاتی مانند گوجهفرنگی با ۹۳ درصد و پیاز با ۶۸ درصد نشان میدهد که بهرهبرداران، مزایای این روش را در عمل پذیرفتهاند.
سپری تاکید کرد: اکنون زمان آن است که کشت نشایی، از یک تجربه موفق در برخی محصولات و مناطق، به یک رویکرد گستردهتر در تولید سبزی و صیفی کشور تبدیل شود؛ رویکردی که هم به نفع کشاورز است، هم به نفع منابع آب، و هم به نفع امنیت غذایی کشور.
وی تصریح کرد: برای کشاورزانی که تاکنون کشت نشایی را بهصورت گسترده اجرا نکردهاند، بهترین مسیر، شروع مرحلهای است. اجرای نشاکاری در یک قطعه محدود، مقایسه آن با کشت مستقیم و بررسی شاخصهایی مانند میزان آب مصرفی، درصد استقرار، یکنواختی مزرعه، زمان برداشت، هزینه کارگری و درآمد نهایی، میتواند تصمیمگیری برای توسعه این روش را آسانتر کند.
مدیرکل دفتر امور سبزیها و گیاهان جالیزی افزود: تولیدکنندگان باید در انتخاب نشا، منبع تولید، سن نشا، زمان انتقال، آمادهسازی زمین و مدیریت آبیاری دقت کنند. نشاکاری موفق، ترکیبی از نشای باکیفیت، زمانبندی درست و مدیریت دقیق مزرعه است.
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