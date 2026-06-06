ساخت ۶۷۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در مازندران شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، جابر حسین‌زاده صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ۶ هزار و ۷۰۰ واحد شروع شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن مازندران، یک هزار و ۱۳۰ واحد در سال گذشته تحویل متقاضیان شد و ۱۷۵ واحد دیگر طی ماه آینده آماده تحویل خواهد بود.

وی افزود: برنامه داریم تا پایان سال جاری، علاوه بر ۲۷۵ واحد یادشده، یک هزار و ۳۰۰ واحد دیگر نیز تحویل مردم استان دهیم که در مجموع به عدد یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی می‌رسد. ۱۷۵ واحد از این تعداد تا پایان تیرماه تحویل داده می‌شود.

حسین‌زاده شهرهای مشمول این تحویل‌ها را رامسر، کلاردشت، نوشهر، چالوس، بابلسر، ساری، بهشهر و نکا برشمرد و تصریح کرد: پروژه‌هایی در این شهرها تعریف شده که بخشی از یک هزار و ۵۰۰ واحد مذکور را شامل می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران درباره اقدامات حوزه جوانی جمعیت بیان کرد: سال گذشته برای ۸۰۰ خانوار تأمین زمین انجام شد. امسال نیز در مردادماه برای ۲۰۰ خانوار و در آبان‌ماه برای ۲۰۰ خانوار دیگر زمین تحویل خواهد شد. بدین ترتیب تا آبان‌ماه، ۴۰۰ خانوار دیگر زمین خود را دریافت می‌کنند.

وی گفت: در مجموع ۶ هزار خانوار در طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند که مدارک ۲ هزار و ۷۰۰ خانوار تأیید و احراز شرایط شده است. برنامه داریم تا پایان سال جاری تأمین زمین این ۲ هزار و ۷۰۰ خانوار را نیز انجام دهیم.

حسین‌زاده در خصوص شهرک‌های مسکونی استان توضیح داد: در بخش خصوصی سه شهرک مصوب شامل نمک آبرود، خانه دریا و فرزادشهر و در بخش دولتی دو شهرک وجود دارد. سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان شهرک‌ساز، وظیفه آماده‌سازی و استقرار خدمات زیربنایی را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: پروانه ساختمانی شهرک‌های مصوب توسط اداره کل راه و شهرسازی مازندران صادر می‌شود. در شهرک‌های دولتی، پس از ساخت، واحدها به متقاضیان تحویل یا عرصه به اشخاص واگذار می‌شود تا خود اقدام به اخذ پروانه کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران درباره بلندمرتبه‌سازی در مازندران اظهار امیدواری کرد: با پیگیری‌های استاندار و وزارت راه و شهرسازی، مشاور طرح انتخاب و سهم‌بندی استان تقریباً انجام شده است. طرح اولیه هفته آینده ارائه می‌شود و تا پایان ماه جاری تعیین تکلیف نهایی صورت می‌گیرد.

حسین‌زاده در پایان گفت: تأمین اعتبار پروژه‌های راهداری از محل مولدسازی اراضی وزارت راه در استان مازندران انجام می‌شود و این مدل را بهترین گزینه برای شرایط کنونی کشور می‌دانیم.