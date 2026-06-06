افزایش ۸۰ درصدی کرایه حمل دریایی جهان در پی جنگ با ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آناتولی، کرایههای نقدی حملونقل دریایی و کانتینری جهان از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در پایان ماه فوریه تاکنون حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که جریان تجارت در تنگه هرمز همچنان حدود ۹۰ درصد کمتر از سطوح عادی باقی مانده و ابهامات امنیتی در منطقه خاورمیانه ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، نرخ نقدی حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی در مسیر شانگهای به نیویورک و بالعکس از زمان آغاز این جنگ ۹۸ درصد افزایش یافته و به ۵۵۰۵ دلار رسیده است. همچنین قیمتها در مسیر شانگهای به لسآنجلس و بالعکس در همین بازه زمانی ۱۰۸ درصد رشد کرده و به ۴۵۶۵ دلار رسیده است.
اختلالات گسترده در تنگه هرمز که از ۲۸ فوریه آغاز شده و همچنان ادامه دارد، یکی از عوامل اصلی افزایش نرخهای حمل کالا در بازار نقدی محسوب میشود. در عین حال افزایش هزینه سوخت کشتیها و اعمال عوارض سوخت نیز فشار بیشتری بر کرایههای حمل وارد کرده است.
مؤسسه تحقیقاتی دریایی «درووری» (Drewry) اعلام کرد شاخص مرجع جهانی کانتینر این مؤسسه برای یک کانتینر ۴۰ فوتی تا چهارم ژوئن به ۳۳۴۴ دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ۱۸۹۹ دلار ثبتشده در ۲۶ فوریه افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
با نزدیک شدن جنگ به صدمین روز خود، نرخهای حمل کانتینری به سطوح بالای سال گذشته نزدیک شدهاند؛ زمانی که این نرخها در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ به ۳۵۴۳ دلار رسیده بودند.
افزایش قیمتها همچنین در پی رشد نرخهای حملونقل دریایی در مسیرهای تجاری ترانسپاسیفیک و آسیا ـ اروپا و نیز کاهش ظرفیت حمل به دلیل گرفتار شدن برخی کشتیهای کانتینری در تنگه هرمز رخ داده است.
علاوه بر این، ثبت زودهنگام سفارشها از سوی شرکتها پیش از اجرای تعرفههای جدید آمریکا در ماه ژوئیه و همچنین افزایش تقاضای حمل کالا در آستانه مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ نیز به روند صعودی نرخهای حمل دامن زده است.
بر اساس این گزارش، نرخ نقدی حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی در مسیر شانگهای ـ روتردام نیز از زمان آغاز جنگ ۷۱ درصد افزایش یافته و به ۳۵۷۰ دلار رسیده است.
همچنین برخی سفارشهای حمل کالا در مسیر آسیا ـ اروپا پیش از اجرای تعدیلات جدید قیمت سوخت که قرار است از اول ژوئیه اجرایی شود، به ماه ژوئن منتقل شدهاند؛ موضوعی که خود به افزایش بیشتر قیمتها در بازار حملونقل دریایی منجر شده است.
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