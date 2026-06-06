پرواز پهپادهای صهیونیستی بر فراز ضاحیه؛ حملات جدید در جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، رژیم صهیونیستی در تازه‌ترین حملات خود، منطقه شوکین واقع در استان نبطیه در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد.

پهپادهای رژیم صهیونیستی همچنین بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت نیز در ارتفاع پایین به پرواز در آمدند تا ترس و ارعاب را در میان مردم و شهروندان این منطقه شیعه نشین ایجاد کنند.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی پیش از این تهدید کرده بود که ضاحیه جنوبی و بیروت را هدف حملات خود قرار خواهد داد که در پی تهدید مستقیم ایران مبنی بر واکنش قاطع نیروهای مسلح در نتیجه این حمله و با فشارهای آمریکا مجبور شد برنامه جنگ افروزانه خود در ضاحیه و بیروت را متوقف کند.

از سوی دیگر رسانه‌های لبنانی اعلام کردند در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه السکسکیه واقع در جنوب لبنان دست کم ۶ نفر به شهادت رسیده و چهار تن دیگر زخمی شدند. این منطقه ۲ ساعت پیش هدف دو حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

پهپادهای رژیم صهیونیستی همچنین مواضعی را در اطراف شهرک عدلون در جنوب سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت قرار دادند. شهر نبطیه نیز از ساعتی پیش هدف حملات پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

جنگنده های اسرائیلی شهرک الزراریه را نیز موشک باران کردند.

ارتش لبنان پیش از این اعلام کرده است که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مسیر الخردلی به النبطیه تعدادی از نیروهای ارتش لبنان به شهادت رسیده‌اند.