به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد از توسعهدهندگان پیشرو هوش مصنوعی خواهد خواست بهصورت داوطلبانه قدرتمندترین مدلهای خود را پیش از عرضه عمومی برای انجام آزمایشهای امنیت سایبری در اختیار دولت قرار دهند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که نگرانیهای امنیتی درباره نسل جدید سیستمهای هوش مصنوعی در دولت آمریکا افزایش یافته است.
ترامپ در یادداشت امنیت ملی جدید خود نوشت: «در دولت من، آمریکا میتواند و باید استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در حوزههای اطلاعاتی و نظامی را در چارچوب ارزشهای آمریکایی تسریع کند.»
بر اساس این یادداشت، «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا ۹۰ روز فرصت دارد دستورالعملهای موجود درباره خودکارسازی سامانههای تسلیحاتی را بازنگری کند تا اطمینان حاصل شود سیستمهای هوش مصنوعی مورد استفاده، زنجیره فرماندهی را رعایت میکنند.
ترامپ همچنین تأکید کرد فناوریهای هوش مصنوعی نباید برای سانسور آزادی بیان توسعه یابند یا به کار گرفته شوند. به گفته وی، این فناوریها نباید در فعالیتهای نظارتی غیرمجاز و غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند.
«مایکل کراتسیوس»، مدیر دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید، نیز در شبکههای اجتماعی اعلام کرد این یادداشت استفاده از راهکارهای هوش مصنوعی از چندین تأمینکننده را تسریع میکند تا از وابستگی به یک نقطه شکست جلوگیری شود. وی افزود این دستور همچنین بهروزرسانی مقررات وزارت دفاع درباره تسلیحات خودکار و حفاظت از سامانههای هوش مصنوعی مورد استفاده نیروهای نظامی را در بر میگیرد.
این یادداشت در شرایطی منتشر شده که اختلافات میان شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک و پنتاگون شدت گرفته است. پنتاگون در ماه مارس، آنتروپیک را به دلیل محدودیتهای اعمالشده بر استفاده از مدل هوش مصنوعی «کلاود» در حوزه تسلیحات خودکار و نظارت گسترده، تهدیدی برای زنجیره تأمین خود دانسته بود.
آنتروپیک اجازه استفاده از مدل «کلاود» برای تسلیحات خودکار و نظارت گسترده در داخل آمریکا را نمیدهد. در مقابل، پنتاگون اعلام کرده است که باید در صورت نیاز بتواند از این فناوریها استفاده کند، مشروط بر آنکه کاربرد آنها با قوانین آمریکا مطابقت داشته باشد.
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